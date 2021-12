Michael Krautzberger verstärkt Blackrock-Standort München

Michael Krautzberger (40) wird zum 1. Juli Chief Investment Officer (CIO) der Blackrock Asset Management Deutschland und in deren Vorstand berufen. Damit wird er neben London häufiger in München präsent sein. An seiner Rolle als Leiter des europäischen Rentenfondsgeschäfts - er ist leitender Fondsmanager und Bereichsleiter für die Londoner Mitarbeiter - ändert sich nichts, heißt es von Blackrock.Krautzberger arbeitet seit 2005 für Blackrock. Neben der Leitung des europäischen Rententeams ist er Mitglied des Leadership Committee für Europa, den Mittleren Osten und Afrika. Zuvor leitete er bei Union Investment das europäische Rentefonds-Team. Von 1994 bis 1999 war er Fondsmanager mehrerer globaler Rentenfonds bei der DWS.