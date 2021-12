Michael Montag Comgest ernennt Deutschland-Chef

Michael Montag (55) leitet ab sofort den Deutschland-Vertrieb von Comgest. In dieser Funktion ist er sowohl für institutionelle Anleger als auch für Kunden aus dem Wholesale- und dem Retailbereich in Deutschland zuständig.Montag berichtet an Jan-Peter Dolff, Geschäftsführer von Comgest und Vorstand von Comgest Global Investors.Vor seinem Wechsel zu Comgest war Montag in leitenden Funktionen bei Aquila Capital und Pictet & Cie tätig.