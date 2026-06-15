MSTR-Aktie unter Druck: Strategy kauft Bitcoin trotz Buchverlust
Woche für Woche meldet Strategy den nächsten Bitcoin-Kauf. Mal sind es nur ein paar hundert Münzen, mal Zehntausende. Das Muster bleibt gleich: Das Unternehmen von Michael Saylor kauft, egal, wohin der Kurs gerade läuft. An diesem Wochenende sind es 1.586 Bitcoin für rund 100 Millionen US-Dollar, erworben zwischen dem 8. und 14. Juni zu durchschnittlich 63.024 Dollar je Einheit.
Mit dem Zukauf wächst der Bestand auf 846.842 Bitcoin. Das ist mehr als jeder 25. Bitcoin, den es jemals geben wird – das Protokoll der Kryptowährung deckelt die Gesamtmenge bei 21 Millionen Einheiten. Keine andere börsennotierte Firma kommt dem nahe.