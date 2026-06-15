Woche für Woche meldet Strategy den nächsten Bitcoin-Kauf. Mal sind es nur ein paar hundert Münzen, mal Zehntausende. Das Muster bleibt gleich: Das Unternehmen von Michael Saylor kauft, egal, wohin der Kurs gerade läuft. An diesem Wochenende sind es 1.586 Bitcoin für rund 100 Millionen US-Dollar, erworben zwischen dem 8. und 14. Juni zu durchschnittlich 63.024 Dollar je Einheit. Mit dem Zukauf wächst der Bestand auf 846.842 Bitcoin. Das ist mehr als jeder 25. Bitcoin, den es jemals geben wird – das Protokoll der Kryptowährung deckelt die Gesamtmenge bei 21 Millionen Einheiten. Keine andere börsennotierte Firma kommt dem nahe.

Eine eigene Liga

Strategy ist nicht bloß der größte Unternehmens-Halter von Bitcoin, sondern eine Klasse für sich. Der Zweitplatzierte, Twenty One Capital, hält rund 43.500 Bitcoin, dahinter folgt das japanische Metaplanet mit etwa 40.200. Strategy besitzt damit knapp das Zwanzigfache des nächsten Konkurrenten. Seit dem ersten Kauf im August 2020 hat das Unternehmen 112-mal zugekauft und nur ein einziges Mal verkauft.

Allein 2026 legte Strategy netto 174.345 Bitcoin nach, das ist ein Plus von 25,9 Prozent binnen knapp sechs Monaten. Wer so kauft, nimmt dem Markt mehr ab, als die Miner an neuen Münzen schaffen.

Die Wette steht im Minus

Hier wird es heikel. Strategy hat seine Bitcoin im Schnitt zu rund 75.660 Dollar gekauft, der gesamte Einsatz summiert sich inklusive Gebühren auf 64,07 Milliarden Dollar. Aktuell sind diese Bestände nur etwa 56,5 Milliarden Dollar wert. Macht einen Buchverlust von gut 7,5 Milliarden Dollar, beziehungsweise knapp zwölf Prozent.

Ende Mai rutschte der Bitcoin-Preis unter 75.000 Dollar und drückte die Position erstmals ins Rote. Saylor tat, was er immer tut: Er kaufte im Rückgang weiter auf. Der jüngste Einstand von 63.024 Dollar liegt rund 17 Prozent unter dem historischen Durchschnitt. Er hat dait günstig eingekauft, gemessen an den Altbeständen.

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Doch die Börse zieht nicht mehr mit. Die MSTR-Aktie notiert unter dem Wert der gehaltenen Bitcoin; der sogenannte mNAV liegt bei 0,73. Anleger zahlen für das Unternehmen also weniger, als sein Bitcoin-Bestand nominell wert ist. Das ist ein Vertrauensabschlag ausgerechnet bei der Firma, die diesen Bestand zu ihrer ganzen Geschäftsidee gemacht hat.

Finanziert über die eigene Aktie

Das Geld für den Dauerkauf kommt aus der eigenen Aktie. In der Vorwoche verkaufte Strategy über sein laufendes Emissionsprogramm 1.732.553 MSTR-Aktien und nahm damit rund 209 Millionen Dollar ein. Jeder Kauf verwässert also die bestehenden Aktionäre.

Strategy misst seinen Erfolg deshalb nicht an der absoluten Bitcoin-Menge, sondern an Bitcoin pro Aktie. Solange jede neue Aktie unterm Strich mehr Bitcoin je Anteil bringt, gilt die Verwässerung im Saylor-Kalkül als verkraftbar. Rechnerisch entfallen derzeit 0,0022 Bitcoin auf jede vollständig verwässerte Aktie.

Parallel baut das Unternehmen einen zweiten Geldweg aus: einen Stapel börsennotierter Vorzugsaktien, im Haus „Digital Credit“ genannt. Das jüngste Papier, STRC („Stretch“), verzinst sich mit 11,5 Prozent. Zusammen kommen diese Titel auf einen Marktwert von gut 13 Milliarden Dollar. Die Barreserve stockte Strategy zugleich von einer auf 1,1 Milliarden Dollar auf.

Akkretion oder Abwärtsspirale?

Kritiker sehen darin eine gefährliche Mechanik: dauerhafte Aktienausgabe plus hohe, feste Dividendenlasten auf die Vorzugspapiere. Fällt der Bitcoin-Preis und schließt sich das Fenster am Kapitalmarkt, muss Strategy womöglich selbst verkaufen. Einen Vorgeschmack gab es schon: Anfang Juni trennte sich das Unternehmen von 32 Bitcoin, um eine STRC-Dividende zu bedienen. Eine winzige Menge, und dennoch ein Bruch mit dem früheren Dogma, niemals zu verkaufen.

Befürworter halten dagegen: Solange der Bitcoin-Bestand je Aktie steigt, schaffe jede Emission Wert, statt ihn zu vernichten. Wer recht behält, entscheidet der Kurs. Die MSTR-Aktie verlor am Tag der Kaufmeldung nur knapp ein Prozent. Die Käufe sind eingepreist; sie bewegen weder den Bitcoin-Kurs noch die eigene Aktie nennenswert.

Was bleibt, ist eine Wette mit einer klaren Bedingung: Sie geht auf, wenn Bitcoin dauerhaft über die durchschnittlichen Einstandskosten von rund 75.700 Dollar zurückkehrt. Bis dahin kauft Saylor weiter – Woche für Woche.