Michael Tegeder Patrizia-Immobilien verstärkt sein Investment-Team

Investoren, Analysten, Finanzierungspartner und Ratingagenturen haben mit Tegeder einen neuen Ansprechpartner bei Patrizia Immobilien. In dieser Funktion wird der 37-jährige direkt an Finanzvorstand Karim Bohm berichten.Die sechs Jahre vor seiner neuen Tätigkeit arbeitete Tageder beim Wohnungsunternehmen Vonovia als stellvertretender Bereichsleiter. Von 2007 bis 2009 war er kaufmännischer Leiter bei der Immobilienagentur Primag. Die zwei Jahre davor war Tegeder bei der Cerberus Gruppe. Von 2003 bis 2005 arbeitete er im Finanzsektor der Deutschen Telekom in Amsterdam. Das Jahr zuvor war er bei BNP Paribas in Frankfurt.Der gebürtige Niedersachse machte seinen Master in Betriebswirtschaftslehre an der Cass Business School in London.