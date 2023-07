Personalie M&G holt neuen Leiter Nachhaltigkeit von Credit Suisse

Der Vermögensverwalter M&G hat Michael van der Meer, zuvor bei Credit Suisse tätig, als neuen Leiter für Nachhaltigkeit eingestellt. Das bestätigte das Unternehmen auf eine Anfrage von DAS INVESTMENT. Van der Meer, der seit dem 10. Juli seine neue Position bei M&G innehat, berichtet an Fabiana Fedeli, CIO of Equities, Multi Asset and Sustainability.

Van der Meer war zuvor mehr als zwei Jahre bei Credit Suisse tätig, wo er die Position des Leiters der nachhaltigen Investmentanalysten innehatte und für die Integration nachhaltiger Anlagen, die Strukturierung von Anlagelösungen für UHNWI- und institutionelle Kunden, die Leitung nachhaltiger Mandate sowie die Konzeption und Umsetzung des gemeinsamen Net-Zero-Programms für die Bereiche Wealth & Asset Management verantwortlich war.

Vor seiner Tätigkeit bei Credit Suisse war er Leiter der nachhaltigen Investmentforschung bei Robeco Schweiz und verantwortlich für die Integration von Nachhaltigkeit in Anlageentscheidungen sowohl für fundamentale als auch für quantitative Anlagestrategien.

Michael van der Meer wird aus Zürich heraus tätig sein und das Nachhaltigkeitsteam von M&G Asset Management leiten.

Rob Marshall verlässt M&G nach 20 Jahren

Van der Meer tritt die Nachfolge von Rob Marshall an, der nach über 20 Jahren bei M&G beschlossen hat, seine Rolle als Leiter des Stewardship- und Nachhaltigkeitsteams aufzugeben. Er wolle sich eine Auszeit nehmen und über seinen nächsten Karriereschritt nachdenken, heißt es in einer Erklärung des Unternehmens.