Michael Wittek 22.01.2015 Lesedauer: 1 Minute

Michael Wittek, Albrecht, Kitta & Co. Vermögensverwaltung „Aktienmärkte sind keine Einbahnstraße“

Bis Anfang Dezember war die Welt an den Aktienmärkten noch in Ordnung. Doch plötzlich war es mit der Sorglosigkeit der Börsianer vorbei. Es hat sich wieder einmal gezeigt, dass Aktienmärkte keine Einbahnstraße sind, sagt Michael Wittek, Leiter Portfoliomanagement bei der Albrecht, Kitta & Co. Vermögensverwaltung.