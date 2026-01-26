Nach fünf Jahren: Michael Wolfram steigt bei RBC Bluebay auf. Er verantwortet nun das Geschäft in Deutschland und Österreich.

Michael Wolfram ist zum 1. Januar 2026 zum Chef Deutschland und Österreich für RBC Bluebay Asset Management aufgestiegen. Er leitete zuvor knapp fünf Jahre das institutionelle Geschäft für Deutschland und Österreich.

In seiner neuen Funktion verantwortet Wolfram die strategische Ausrichtung und Geschäftsentwicklung in beiden Ländern. Ihm unterstehen acht Mitarbeiter. RBC Bluebay Asset Management verwaltet in Deutschland und Österreich rund 10 Milliarden US-Dollar, hauptsächlich in Anleihe-, Aktien- und alternativen Anlagestrategien.

Zehn Jahre bei bfinance

Wolfram war vor seinem Eintritt bei RBC Bluebay Asset Management im Jahr 2021 fast zehn Jahre beim Consultant bfinance tätig. Davor hatte er Positionen im Asset Management und Bankwesen inne. Er hat einen BA für Internationales Management und Wirtschaft von der FOM Universität sowie einen Master of Business Administration der Universität Bradford School of Management.