Michaela Krahwinkel, langjähriges Beiratsmitglied der Fondsfrauen und ehemalige Abteilungsleiterin bei Union Investment, ist im Dezember 2024 nach kurzer schwerer Krankheit verstorben.

Bei Union Investment leitete sie bis März 2022 die Performance-Analyse, wo sie sich der Bewertung hausinterner Fondsmanager widmete.

Anschließend engagierte sie sich als Referentin für Diversity & Inclusion im Konzern-Personal, wo sie sich für mehr Vielfalt in der Finanzbranche einsetzte.

Diversity war Krahwinkel eine Herzensangelegenheit

Für ihr Engagement wurde Krahwinkel 2020 mit dem Fondsfrauen-Award „Role Model of the Year“ ausgezeichnet. Die Auszeichnung spiegelte ihre Rolle als Vorbild in der Branche wider, die sie durch ihre offene und konstruktive Art prägte.

Auch nach ihrem aktiven Berufsleben blieb sie der Finanzbranche eng verbunden. Als Mentorin unterstützte sie junge Kolleginnen und engagierte sich im Arbeitskreis Senior Professionals für die Generation 55+.

„Weit mehr als eine kluge und positive Persönlichkeit“

Die Fondsfrauen-Bewegung, die sie von Beginn an als Beiratsmitglied unterstützte, verliert mit ihr eine prägende Persönlichkeit.

„Sie war weit mehr als eine kluge und positive Persönlichkeit – sie war eine Freundin, eine verlässliche Wegbegleiterin und eine inspirierende Kraft für uns alle“, schreibt das Karrierenetzwerk Fondsfrauen auf Linkedin.