Michele Patri Verstärkung von Alliance Bernstein für Axa IM

Axa Investment Managers hat sich Verstärkung bei der Aktienexpertise an Bord geholt: Seit Januar stockt Michele Patri als Senior Portfoliomanager das Team AXA IM Framlington Europäische Aktien auf. Er berichtet an den Leiter Europa-Strategien Gilles Guibout und wird sich speziell um flexible Aktienstrategien mit Total-Return-Ansatz kümmern.Patri bringt Karriereerfahrungen von der Citigroup und Alliance Bernstein mit. Bei AB leitete er zuletzt 14 Jahre lang verschiedene Long-only-Aktienfonds.Das Aktienteam Europa bei Axa IM Framlington umfasst 30 Investment-Experten. Es hielt zu Jahresende 2015 30 Milliarden Euro Assets under Management.