Michelle Grundmann State Street ernennt Leiterin Kontinental- und Südeuropa

US-Finanzdienstleister State Street ernennt eine neue Leiterin Global Services für Kontinental- und Südeuropa: Ab Februar 2018 übernimmt Michelle Grundmann die Position. Grundmann wird von Frankfurt aus tätig sein. Sie berichtet dann an Stefan Gmür, Chef und Vorstandssprecher von State Street Bank International, München, und an Liz Nolan, Co-Leiterin Global Services für den Emea-Raum.

Michelle Grundmann bringt fast 30 Jahre Branchenerfahrung mit: Zuletzt leitete sie bei J.P. Morgan den Bereich Investor Services für Deutschland, Österreich und die Schweiz.

In der Vergangenheit war Grundmann bereits für die Bank of New York Mellon, die Chase Manhattan Bank, Merrill Lynch Investment Management und Bankers Trust Company of New York tätig. Sie arbeitete unter anderem an den Standorten Frankfurt am Main, Amsterdam und New York City.

Die State Street Corporation richtet ihr Angebot an institutionelle Investoren. Sie bietet Finanzdienstleistungen sowie Research an und ist gleichzeitig Depotbank. State Street ist weltweit in über 100 Ländern aktiv.