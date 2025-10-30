Academy-Aktiencheck Microsoft trotz Open-AI-Chaos im Höhenflug: Diese Fonds und ETFs profitieren

Der Technologieriese Microsoft sorgt weiterhin für unaufhaltbares Wachstum. Die neuesten Geschäftszahlen zeigen die Dominanz des amerikanischen Unternehmens. Wir stellen die Fonds und ETFs mit dem größten Anteil von Microsoft vor.

Microsoft und Sam Altman: Die Rückkehr des Open-AI-Chefs ist für Microsoft und sein Ziel, der weltweit führende Anbieter generativer KI-Dienste zu werden, von großer strategischer Bedeutung.

Microsoft zählt mit einer Marktkapitalisierung von rund 4 Billionen Dollar zu den wertvollsten Unternehmen der Welt. Unter CEO Satya Nadella hat sich der Konzern seit 2014 erfolgreich als KI- und Cloud-Leader positioniert – eine Transformation, die sich heute in beeindruckenden Zahlen widerspiegelt.

Starkes Wachstum durch Cloud und KI

Der Technologieriese überzeugt mit starken Zahlen: Im jüngsten Quartal stieg der Umsatz um 17 Prozent auf 77,7 Milliarden Dollar. Besonders beeindruckend entwickelt sich das Cloud-Geschäft mit Azure, das um 39 Prozent wuchs. Die Nachfrage ist dabei so hoch, dass sie das Angebot übersteigt.

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Ein Blick auf die Pipeline zeigt, wie nachhaltig dieses Wachstum ist: Der kommerzielle Auftragsbestand stiegen um 51 Prozent auf 392 Milliarden Dollar. Die Bookings sogar um 112 Prozent, angetrieben durch große Enterprise-Deals und die verstärkte Nachfrage nach KI-Lösungen.

Openai-Partnerschaft als strategischer Hebel

Hinter diesem KI-Boom steht vor allem die Partnerschaft mit Openai. Mit über 13 Milliarden Dollar ist Microsoft größter Investor des ChatGPT-Entwicklers. Die im Oktober 2025 erweiterte Vereinbarung sichert Microsoft exklusive Azure-Rechte bis 2030 und beinhaltet zusätzliche Verpflichtungen von Openai über 250 Milliarden Dollar. Diese strategische Zusammenarbeit ermöglicht es Microsoft, modernste KI-Technologie direkt in die eigenen Produkte zu integrieren.

Genau das zeigt sich bei der rasanten Entwicklung der Copilot-Produkte: Die KI-Assistenten von Microsoft verzeichnen eine bemerkenswerte Adoption. Über 150 Millionen Menschen nutzen monatlich die verschiedenen Copilot-Varianten – von der Office-Integration bis zum Code-Editor. Microsoft 365 Copilot wird bereits von über 90 Prozent der Fortune-500-Unternehmen eingesetzt, und die Nutzung wächst mit 50 Prozent pro Quartal weiter.

Besonders erfolgreich ist Github Copilot, das mit 26 Millionen Nutzern zum weltweit beliebtesten KI-Pair-Programmer avanciert ist. Microsoft geht aber noch einen Schritt weiter und führt zunehmend agentische KI-Systeme ein, die autonom komplexe Aufgaben übernehmen können – eine Entwicklung, die das Produktivitätsversprechen von KI nochmals auf eine neue Stufe hebt.

Gaming: Die Activision-Übernahme trägt Früchte

Auch jenseits von Cloud und KI läuft es gut für Microsoft. Die 69-Milliarden-Dollar-Übernahme von Activision Blizzard aus dem Jahr 2023 zeigt zunehmend Wirkung. Blockbuster wie Call of Duty: Black Ops 6, Diablo IV und World of Warcraft treiben das Gaming-Geschäft voran. Strategisch setzt Microsoft dabei verstärkt auf Abonnements über den Game Pass und plattformübergreifende Verfügbarkeit, statt sich allein auf Konsolen-Verkäufe zu fokussieren.

Um mit der explodierenden Nachfrage Schritt zu halten, investiert Microsoft massiv in Infrastruktur. Die Investitionsausgaben erreichten zuletzt 35 Milliarden Dollar pro Quartal. Das Unternehmen baut seine Rechenzentrumskapazität um 80 Prozent in diesem Jahr aus und plant eine Verdopplung bis 2027. Parallel dazu entwickelt Microsoft eigene KI-Chips, um langfristig die Abhängigkeit von Nvidia zu reduzieren und Kosten zu optimieren.

Ausblick: Die Wachstumsstory geht weiter

Analysten zeigen sich entsprechend optimistisch: Für 2026 wird ein Umsatz von 329 Milliarden Dollar prognostiziert, was einem Wachstum von 17 Prozent entspricht. Die Aktie ist seit Jahresbeginn 2025 bereits um 24 Prozent gestiegen, und langfristige Prognosen sehen weiteres Wachstum.

Was Microsoft dabei besonders stark macht, ist die Kombination mehrerer Erfolgsfaktoren: Azure dominiert als zweitgrößte Cloud-Plattform mit 39 Prozent Wachstum, die Copilot-Familie erreicht bereits 150 Millionen Nutzer, und das diversifizierte Portfolio von Office über LinkedIn bis Gaming sorgt für stabile, breite Einnahmequellen. Hinzu kommt ein Auftragsbestand von 392 Milliarden Dollar, der das Wachstum für die kommenden Jahre absichert.

Die größte Herausforderung bleibt dabei paradoxerweise der eigene Erfolg: Die Nachfrage nach Microsofts Cloud- und KI-Diensten kann derzeit nicht vollständig bedient werden. Doch genau das unterstreicht die Stärke der Position, die sich Microsoft in den vergangenen Jahren erarbeitet hat – und macht das Unternehmen zu einem der spannendsten Player in der sich rasant entwickelnden KI-Ära.

Welche ETFs und aktiven Fonds Microsoft besonders hoch gewichten und wie diese zuletzt performten, zeigen wir auf den folgenden Seiten.

Stand der Daten: 29. Oktober 2025