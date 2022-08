Bis zu 42 Prozent ihres Gehalts So viel Miete zahlen Singles in großen Städten

Wer als Single eine Wohnung mieten will, muss vielerorts tief in die Tasche greifen. Wie hoch die Mietbelastung für Einpersonenhaushalte aktuell in deutschen Städten ist, haben Experten des Online-Portals Immowelt analysiert.