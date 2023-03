In Deutschland explodieren die Wohnkosten. Inzwischen stehen sie in vielen Regionen in einem ungünstigen Verhältnis zur Kaufkraft.

Auch in den reichsten Gebieten der Bundesrepublik gibt es trotz hoher Einkommen oftmals ebenfalls eine große Schere zwischen Mieten und Kaufkraft.

Das Online-Portal Immowelt hat die angeboteten Kaltmieten mit der durchschnittlichen Kaufkraft pro Kopf in den wohlhabendsten Landkreisen Deutschlands verglichen und ein Ranking erstellt. Die Daten zur Kaufkraft pro Einwohner stammen von der Gesellschaft für Konsumforschung (GfK).

Sortierkriterium der Kreise: Miete verglichen mit dem Durchschnitt in Deutschland

Stand: 2022