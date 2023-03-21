IW-Experte Michael Voigtländer
Jede dritte Familie in Großstädten lebt in zu kleiner Wohnung
Laut einer Definition von Eurostat ist eine Wohnung überbelegt, wenn nicht für jede Person im Haushalt ein Raum zur Verfügung steht. Das gilt etwa, wenn ein Paar mit einem Kind in einer Zwei-Zimmer-Wohnung lebt oder wenn es für zwei Kinder im jugendlichen Alter nur ein Kinderzimmer gibt. Im Folgenden nutzen wir eine simplere Methode, um Haushalte zu identifizieren, die tendenziell beengt wohnen. Das gilt dann, wenn weniger Wohnräume als Haushaltsmitglieder vorhanden sind.