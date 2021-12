Redaktion 29.05.2017 Lesedauer: 1 Minute

Mietpreisbremse hinterlässt keine Spuren In deutschen Millionenstädten steigen die Mieten weiter

Zwei Jahre Mietpreisbremse: Die Mieten in Berlin (18 Prozent) und München (14 Prozent) steigen noch stärker als vor Einführung des Gesetzes. In Köln (3 Prozent) und Hamburg (2 Prozent) zeichnet sich ein Rückgang der Preissprünge ab – beide Städte haben in der Vergangenheit verstärkt in neuen, bezahlbaren Wohnraum investiert. Das sind Ergebnisse einer Analyse von Immowelt.de.