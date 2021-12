Wolfgang Dippold / Karl-Georg Loritz 28.01.2014 Lesedauer: 1 Minute

Mietpreisbremse trifft vor allem Familien mit Kindern

Mieten, kaufen, wohnen: Kaum ein anderes Thema beschäftigt die Deutschen so nachhaltig wie die eigenen vier Wände. Doch wer seine Immobilie künftig vermieten will, könnte bald von der geplanten Mietpreisbremse eingeholt werden, warnen Wolfgang Dippold und Karl-Georg Loritz in ihrem Gastbeitrag.