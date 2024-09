Ranking für Neubau und Bestand In diesen Mittelstädten steigen die Mietrenditen besonders stark

In welchen deutschen Mittelstädten haben sich die Mietrenditen in den vergangenen vier Jahren am besten entwickelt? Das hat Immoscout 24 ermittelt. Wir stellen jeweils die Top 5 für Neubau und Bestand vor – zwei Städte tauchen sogar zweimal auf.