Investmentbroschüre von Netfonds Finanz-Fibel für Anleger – Mifid-II-konform und leicht verständlich

Die 241 Seiten umfassende Broschüre kann hier online bestellt werden.

Wie sind Investmentvermögen organisiert? Wer bietet sie an und welche Anleger sind ihre Zielgruppe? Diese grundlegenden Fragen beantworten Sarah Lemke und Christian Hammer, Autoren der Broschüre „Grundlagenwissen Wertpapiere & Investmentfonds“ gleich zu Beginn ihrer Fibel für Finanzanlagenvermittler.

Im Anschluss gehen die Rechtsanwältin und der Diplom-Bankbetriebswirt dann aber auch beispielsweise auf die Kosten einer Vermögensanlage in Investmentfonds ein. In diesem Zusammenhang erklären sie unter anderem, was es mit Angaben zum Ausgabeaufschlag oder der Gesamtkostenquote auf sich hat.

Zu den in der Broschüre thematisierten Finanzinstrumenten gehören:

Investmentfonds

Geschlossene Investmentfonds

Aktien

Anleihen, Schuldverschreibungen

Zertifikate

Optionsscheine

Broschüre erfüllt Informationspflichten

Die Broschüre ist gemäß Paragraf 31 Absatz 3 Wertpapierhandelsgesetz und Paragraf 5 Absatz 1 der Verordnung zur Konkretisierung der Verhaltensregeln und Organisationsanforderungen für Wertpapierdienstleistungsunternehmen geeignet, Anleger verständlich über die Besonderheiten der oben genannten Finanzinstrumente aufzuklären. In Verbindung mit Informationen zu deren Risiken sollen sie eine Grundlage schaffen, um nach vernünftigem Ermessen Anlageentscheidungen treffen zu können.

Bezogen werden kann die gedruckte Broschüre in gestaffelten Paketen mit bis zu 500 Exemplaren online über DAS INVESTMENT. Interessierten bieten wir dort zudem weiterführende Informationen und Hintergrundwissen für Finanzanlagenvermittler auf einer speziellen Themenseite im Internet.

Mifid-II-konforme Anleger-Informationen

Die Mifid-II-konforme Ausgabe der Publikation wird ab Ende September erhältlich sein. So kann sichergestellt werden, dass Bestandskunden informiert werden können, bevor die Neuregelungen der europäischen Finanzmarktrichtlinie 2018 in Kraft treten.

Finanztermingeschäfte werden in einer gesonderten Broschüre thematisiert, die derzeit noch produziert wird. Die Netfonds-Gruppe plant zudem eine weitere Broschüre ihrer Tochtergesellschaft Fundsware: Detaillierte Informationen über Geschlossene Fonds und sonstige Vermögensanlagen sollen „die Welt der Kapitalanlagen“ komplettieren.

>>Hier können Sie die Infobröschure bestellen