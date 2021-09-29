Anlageberatung per Videokonferenz Mifid-Recorder zeichnet jetzt auch Microsoft Teams auf

Der Mifid-Recorder erweitert seine Funktionen. Neben Telefonberatungen können auch Videoberatungen per Microsoft Teams entsprechend der Vorgaben von Mifid II und der FinVermV aufgezeichnet und archiviert werden.

Die Mifid-Recorder GmbH hat sich mit ihrem gleichnamigen Tool in der Finanzbranche für die Mifid-II- und FinVermV-konforme Aufnahme und rechtssichere Speicherung von Beratungsgesprächen bereits einen Namen gemacht. Jetzt ermöglicht der Mifid-Recorder diese Dienstleistung auch für Videoberatung über Microsoft Teams.

Wer unter Mifid II oder die Verordnung über die Finanzanlagenvermittlung (FinVermV) fällt, ist verpflichtet, telefonische Beratungsgespräche aufzuzeichnen und rechtskonform zu speichern. Dies gilt auch bei Beratung per Videokonferenz, die in der Pandemie an Bedeutung gewonnen hat und auch künftig eine wichtige Rolle in der Finanzberatung spielen dürfte.

Mit dem Mifid-Recorder ist es möglich, eine Verknüpfung zwischen Microsoft Teams und der Archivierungslösung herzustellen und Beratungsgespräche bei Bedarf Mifid-II- und FinVermV-konform aufzuzeichnen. Die Aufnahmen können jederzeit, wie auch die aufgezeichneten Telefonberatungen, über die Admin-Oberfläche des Mifid-Recorders abgerufen werden. Über eine Suchmaske kann nach Gesprächstyp, Berater, Kunde, Datum und Uhrzeit oder einer Vorgangsnummer, sofern hinterlegt, gesucht werden.

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Dabei spielt es keine Rolle, ob der Nutzer mit einer Einzel- oder einer Unternehmenslizenz arbeitet. Wurde die Verknüpfung einmal hergestellt, so funktioniert die Archivierung künftig automatisch.