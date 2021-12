Mikrofinanz-Ranking Diese 5 Fonds sind besser als Spenden

Der Fonds Dual Return Fund - Vision Microfinance LC enthält laut der Rating-Agentur Scope überwiegend festverzinsliche Anlagen, meist in der Form von direkten Darlehen an Mikrofinanzinstituten (MFIs) in Entwicklungs- und Schwellenländern. Die MFIs sind dadurch in der Lage, Mikrokredite (in der Höhe von etwa 50 bis 5.000 Euro) an einkommensschwache Menschen zu vergeben. Dieses Startkapital unterstützt Kleinstunternehmer beim Auf- oder Ausbau ihres Kleingewerbes.