Social Impact Investing So funktionieren Mikrofinanz-Fonds

Investieren mit gutem Gewissen und gleichzeitig eine attraktive Rendite-Chancen nutzen: Für immer mehr private und auch institutionelle Anleger spielen neben der ökonomischen Rendite auch soziale und ethische Aspekte bei der Anlageentscheidung eine wichtige Rolle. Das Interesse der Anleger an nachhaltigen Investmentlösungen steigt seit Jahren. Dies belegen aktuelle Studien: So ist der Gesamtmarkt der nachhaltigen Geldanlagen in Deutschland, Österreich und der Schweiz nach Daten des Forums Nachhaltige Geldanlagen (FNG) 2016 im Vergleich zum Vorjahr um 29 Prozent auf rund 420 Milliarden Euro gewachsen. Weltweit hat sich das Volumen nachhaltiger Geldanlagen in den vergangenen zehn Jahren auf 23 Billionen USD versechsfacht – so die Global Sustainable Investment Alliance.

Eine Möglichkeit, mit seiner Anlageentscheidung neben einer stetigen Rendite auch soziale und ethische Aspekte abzudecken, stellen Social Impact Investments wie Mikrofinanz dar. In scharfer Abgrenzung zur Entwicklungshilfe geht es bei Mikrofinanz-Produkten um zwei Dinge: Erstens, dass die Kleinstunternehmer in Emerging Markets wie Afrika, Südamerika, Südostasien oder auch diversen GUS-Staaten Hilfe zur Selbsthilfe erhalten. Und zweitens, dass der Anleger einen fairen Ertrag aus seinen Investments erzielen kann.

Die Idee der Mikrofinanz geht auf Muhammad Yunus aus Bangladesch zurück. Der Wirtschaftsprofessor und Erfinder der Mikrokredite gründete 1983 die Grameen Bank und erhielt 2006 für seine effektive und einfache Idee, Arm und Reich wirtschaftlich zusammenzuführen, den Friedensnobelpreis. Ein Jahr zuvor hatte die UNO das Jahr der Mikrofinanz ausgerufen, um durch kleine und direkte Kredite an Menschen in Entwicklungsländern die Armut zu bekämpfen.