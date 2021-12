Mikrofinanzfonds Bis zu 4 Prozent Rendite mit 58.365 Mikrokrediten

Das Schwein von Frau Phnog ist trächtig. Doch sie hat nicht das nötige Geld, es durch die Trockenheit des Sommers 2011 in Kambodscha zu bringen. Im April leiht sie sich 40 Dollar, um die Sau füttern zu können. Später verkauft sie die Ferkel und zahlt ihren Kredit zurück. Edda Schröder aus Deutschland besucht die dreifache Mutter im Jahr 2013 und erfährt, dass sie nun sogar ihre Tochter zur Universität schicken kann.. Der IIV Mikrofinanzfonds vergibt indirekt solche Mini-Kredite an Menschen, für die eine ganze Existenz daran hängen kann. Das Fondsgeld geht an Mikrofinanzinstitute (MFI), die es in ärmeren Ländern rund um den Globus gibt. Und die vergeben wiederum die. „Manche Kreditberater fahren mit dem Moped auf die Dörfer und holen die Zinsen dort noch in bar ab“, berichtet Edda Schröder, die das Unternehmen Invest in Visions im Jahr 2006 gründete. Wobei die Zahlen in dieser Art Kreditgeschäft anders aussehen als hierzulande. Ein einzelner Kredit liegt je nach Land zwischen 20 und 10.000 US-Dollar und läuft im Schnitt drei bis neun Monate. Die Zinsen betragen laut Weltbank im Durchschnittgerechnet.: Die Inflationsraten liegen mitunter in horrenden Höhen, und etwa in Tadschikistan bekommt man 17 Prozent auf ein Sparguthaben, weiß Schröder. In Honduras nehmen private Geldverleiher 20 Prozent Zinsen – pro Tag. Wegen der hohen Kosten der MFIs kommen beim europäischen Anleger allerdings deutlich niedrigere Renditen an. 3 bis 4 Prozent seien langfristig gut erreichbar, meint Schröder. Bislang sind es 2,4 Prozent pro Jahr seit Auflegung im Oktober 2011. Was den Fonds besonders wertvoll macht: Die Gewinne haben. Wenn es dort mal wieder krachen sollte, betrifft das den Mikrofinanzfonds nicht im Geringsten. Warum? Weil erenthält, sondern nur die direkten Darlehen an die MFIs.Was könnte ihn aus der Bahn werfen, wenn es ein Börsencrash nicht vermag? „Im schlimmsten Szenario könnten wirtschaftliche oder politische Probleme dafür sorgen, dass mehrere MFIs in verschiedenen Ländern vorübergehend zahlungsunfähig werden“, erklärt Schröder. Zurzeit sei man in dieser Hinsicht invorsichtig und beobachte die Lage genau.gilt die Kennzahl „Par 30“, die zeigt, für wie viele Kredite die Zinsen länger als 30 Tage überfällig sind. Derzeit liegt Par 30 portfolioweit bei etwa 5 Prozent. Insgesamt liegt die Ausfallquote bei den Endkreditnehmern bislang bei gerade mal 2 Prozent. Davon können manche europäische Banken nur träumen. Weil er so besonders konstruiert ist, passt der Fonds nicht in die europäische Fondsrichtlinie Ucits. Er ist ein sogenannter AIF, ein. Anleger können nur einmal im Monat einsteigen und nur vierteljährlich ihr Geld wieder abziehen. Kein Wunder: Schließlich wäre es ja auch nicht nett, auf die Dörfer zu fahren und Schulden vorzeitig einzutreiben.