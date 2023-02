Mit 100 Milliarden Euro will Deutschlands Regierung der Bundeswehr neue Schlagkraft verleihen. Russlands Krieg gegen die Ukraine ist der aktuelle Anlass, auf der Agenda stehen zunehmende Militär­ausgaben jedoch schon länger. Und das nicht nur hierzulande.

Die USA haben mit 728 Milliarden Euro weltweit die höchsten Militärausgaben. Es folgen China mit 293 Milliarden Euro und Indien mit 77 Milliarden Euro. Deutschland zahlt 56 Milliarden Euro für seine Streitkräfte und liegt damit weltweit auf Platz 7.

Der Anteil der Militärausgaben an der Wirtschaftsleistung ist in Saudi-Arabien mit 6,6 Prozent weltweit am höchsten. Es folgen Israel mit 5,2 Prozent und Russland mit 4,1 Prozent. Deutschland landet mit einem Anteil von 1,3 Prozent im internationalen Vergleich auf Platz 17.

Die größten Waffenlieferanten

Top-Waffenlieferanten sind die USA (39 Prozent), Russland (19 Prozent), Frankreich (11 Prozent), China (4,6 Prozent) und Deutschland (4,5 Prozent).

Die größte Rüstungsfirma der Welt ist die Lockheed Martin Corporation mit Sitz in Bethesda im US-Bundesstaat Maryland (Umsatz pro Jahr: 54,9 Milliarden Euro).

