Mit 100 Milliarden Euro will Deutschlands Regierung der Bundeswehr neue Schlagkraft verleihen. Russlands Krieg gegen die Ukraine ist der aktuelle Anlass, auf der Agenda stehen zunehmende Militär­ausgaben jedoch schon länger. Und das nicht nur hierzulande.

Gut zu wissen Diese Länder geben am meisten Geld für das Militär aus

Die USA haben mit 728 Milliarden Euro weltweit die höchsten Militärausgaben. Es folgen China mit 293 Milliarden Euro und Indien mit 77 Milliarden Euro. Deutschland zahlt 56 Milliarden Euro für seine Streitkräfte und liegt damit weltweit auf Platz 7.

In diesen Ländern ist der Anteil der Militärausgaben am BIP besonders hoch

Der Anteil der Militärausgaben an der Wirtschaftsleistung ist in Saudi-Arabien mit 6,6 Prozent weltweit am höchsten. Es folgen Israel mit 5,2 Prozent und Russland mit 4,1 Prozent. Deutschland landet mit einem Anteil von 1,3 Prozent im internationalen Vergleich auf Platz 17.

Die größten Waffenlieferanten

Top-Waffenlieferanten sind die USA (39 Prozent), Russland (19 Prozent), Frankreich (11 Prozent), China (4,6 Prozent) und Deutschland (4,5 Prozent).

Das größte Rüstungsunternehmen

Ja, ich möchte den/die oben ausgewählten Newsletter mit Informationen über die Kapitalmärkte und die Finanzbranche, insbesondere die Fonds-, Versicherungs-und Immobilienindustrie abonnieren. Hinweise zu der von der Einwilligung mitumfassten Erfolgsmessung, dem Einsatz der Versanddienstleister June Online Marketing und Mailingwork, der Protokollierung der Anmeldung, der neben der E-Mail-Adresse weiter erhobenen Daten, der Weitergabe der Daten innerhalb der Verlagsgruppe und zu Ihren Widerrufsrechten finden Sie in der Datenschutzerklärung . Diese Einwilligung können Sie jederzeit für die Zukunft widerrufen. Jetzt Anmelden Sie haben Post! Wir haben Ihnen eine Bestätigungs-E-Mail geschickt. Mit einem Klick auf den darin enthaltenen Button aktivieren Sie Ihr Abonnement. Tipp: Nichts bekommen? Schauen Sie auch in ihrem Spam-Ordner nach.

Die größte Rüstungsfirma der Welt ist die Lockheed Martin Corporation mit Sitz in Bethesda im US-Bundesstaat Maryland (Umsatz pro Jahr: 54,9 Milliarden Euro).

>>> Vergrößern