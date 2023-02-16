Militär: Diese Länder geben am meisten aus
Die USA haben mit 728 Milliarden Euro weltweit die höchsten Militärausgaben. Es folgen China mit 293 Milliarden Euro und Indien mit 77 Milliarden Euro. Deutschland zahlt 56 Milliarden Euro für seine Streitkräfte und liegt damit weltweit auf Platz 7.
In diesen Ländern ist der Anteil der Militärausgaben am BIP besonders hoch
Der Anteil der Militärausgaben an der Wirtschaftsleistung ist in Saudi-Arabien mit 6,6 Prozent weltweit am höchsten. Es folgen Israel mit 5,2 Prozent und Russland mit 4,1 Prozent. Deutschland landet mit einem Anteil von 1,3 Prozent im internationalen Vergleich auf Platz 17.
Die größten Waffenlieferanten
Top-Waffenlieferanten sind die USA (39 Prozent), Russland (19 Prozent), Frankreich (11 Prozent), China (4,6 Prozent) und Deutschland (4,5 Prozent).
Das größte Rüstungsunternehmen
Die größte Rüstungsfirma der Welt ist die Lockheed Martin Corporation mit Sitz in Bethesda im US-Bundesstaat Maryland (Umsatz pro Jahr: 54,9 Milliarden Euro).