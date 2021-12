Redaktion 15.02.2016 Lesedauer: 1 Minute

Milliardär mit Mitte 20 Sie verdienten am schnellsten ihre 1. Milliarde

Anfang zwanzig und schon die erste Million in der Tasche – vielen Gründern gelingt das. Doch was ist mit der ersten Milliarde? Wer sie verdient, rückt in eine ganz andere Liga auf. Wem das besonders schnell gelang.