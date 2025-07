Während in China 97 Prozent der Superreichen ihr Vermögen selbst aufgebaut haben, dominiert in Deutschland das Erbe. Ein Überblick über die globale Milliardärslandschaft.

Milliardäre haben in unterschiedlichen Branchen ihre Vermögen gemacht, darunter, Bekleidungs-, Logistik- und Tech-Industrie.

Aktualisiert am: 9. Juli 2025

Deutschland steht bei der Quote selbstgemachter Milliardärsvermögen schlecht da. Laut aktuellen Forbes-Daten, die die Digitalagentur Datapulse ausgewertet hat, haben nur 25 Prozent der deutschen Milliardäre ihr Vermögen selbst erwirtschaftet. Damit belegt Deutschland den letzten Platz unter allen Ländern mit mindestens zehn Milliardären.

Die Zahlen verdeutlichen ein strukturelles Phänomen: Während weltweit zwei von drei Superreichen (67 Prozent) ihren Reichtum selbst aufgebaut haben, dominiert in Deutschland das geerbte Vermögen. Von den 171 deutschen Milliardären sind 129 durch Erbschaft zu ihrem Reichtum gekommen, nur 42 gelten als Selfmade.

Internationale Spitzenreiter setzen auf Eigeninitiative

Die Gegensätze bei den weltweiten Supervermögen könnten kaum größer sein. Russland und China führen die internationale Rangliste mit jeweils 97 Prozent Selfmade-Milliardären an. Das Vereinigte Königreich folgt mit 89 Prozent.

Milliardäre: Erben vs. Selfmade nach Ländern 💰 Selfmade Erben Russland 139 China 431 Vereinigtes Königreich 57 Tschechien 11 Kanada 76 Niederlande 13 Israel 39 USA 877 Japan 44 Indonesien 30 Australien 48 Taiwan 55 Zypern 11 Hong Kong 66 Irland 11 Griechenland 16 Singapur 45 Türkei 31 Philippinen 16 Thailand 21 Schweiz 42 Malaysia 19 Norwegen 17 Indien 210 Brasilien 59 Frankreich 50 Schweden 45 Saudi-Arabien 12 Südkorea 36 Italien 72 Belgien 11 Mexico 22 Spanien 35 Deutschland 171 Globale Übersicht 2.838 Milliardäre gesamt 67% Selfmade 33% Erben Deutschland: 25% Selfmade-Anteil

Die Entwicklung in Transformationsländern ist dabei besonders auffällig. So entstanden in Russland nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion neue Vermögen durch Privatisierungen und Rohstoffgeschäfte. China profitierte seit den 1980er Jahren von einer Marktöffnung, die auch chinesischen Unternehmern neue Möglichkeiten bot.

Europäische Nachbarn zeigen gemischtes Bild

Selbst die europäischen Länder untereinander weisen unterschiedliche Muster auf. Italien erreicht mit 36 Prozent einen höheren Selfmade-Anteil als Deutschland, bleibt aber ebenfalls unter dem weltweiten Durchschnitt. Belgien (27 Prozent) und Spanien (26 Prozent) liegen nach Zahl ihrer Selfmade-Milliardäre nur knapp über Deutschland.

Die Schweiz erreicht mit 48 Prozent Selfmade-Quote eine ausgeglichenere Verteilung. Frankreich liegt bei 44 Prozent – was zeigt, dass auch etablierte europäische Volkswirtschaften neue Supervermögen generieren können.

Explosion der Milliardärszahlen seit 2007

Die Anzahl der Milliardäre in Deutschland hat sich seit 2007 mehr als vervierfacht. Waren es 2007 erst 42, zählt Forbes heute 171 deutsche Milliardäre. Diese Entwicklung spiegelt sowohl Vermögenszuwächse durch Kapitalmarktentwicklung als auch neue Unternehmensgründungen wider.

Dabei waren laut Forbes in den frühen 2010er Jahren Software-Startups und Fabriken die größten Motoren für die Bildung neuer Milliardenvermögen in Deutschland. Zwischen 2010 und 2014 habe sich dagegen die Zahl der Tech-Milliardäre in Deutschland fast verdoppelt.

Zahl der Milliardäre in Deutschland von 2007 bis 2025

In den vergangenen knapp 20 Jahren sind aus 42 Milliardären (2007) 171 Milliardäre (2025) geworden

Zahl der Milliardäre in Deutschland seit 2007 © Daten: Forbes / Datapulse

Dennoch entfällt der Großteil des Vermögenszuwachses in Deutschland auf bereits bestehende Vermögen, nicht auf neu geschaffene: Es gibt hierzulande insgesamt nur eine schwache Dynamik, neue Großvermögen entstehen zu lassen.

Neben mangelnder sozialer Durchlässigkeit wird in jüngster Zeit immer lauter die umständliche Bürokratie in Deutschland kritisiert. Diese hemmte unternehmerische Ideen und wirtschaftliches Wachstum. Unter diesem Aspekt könnte sich Deutschland andere Nationen durchaus zum Vorbild nehmen. Denn innovative Branchen wie Technologie, Biotechnologie oder erneuerbare Energien bringen weltweit durchaus neue Milliardäre hervor. In Deutschland sind entsprechende Erfolgsgeschichten jedoch vergleichsweise selten.

Diese Selfmade-Milliardäre stehen in Deutschland an der Spitze

Wer aber sind Deutschlands Milliardäre? Der wohlhabendste Mensch in Deutschland ist der Lidl- und Kaufland-Gründer Dieter Schwarz (41,0 Milliarden US-Dollar, rund 35 Milliarden Euro laut Forbes), an zweiter Stelle steht der Logistikunternehmer Klaus-Michael Kühne (39,6 Milliarden USD). Beide konnten bereits auf große Vermögen und etablierte Unternehmen zurückgreifen, als sie ihre Karrieren starteten.

Als reichsten echten Selfmade-Milliardär nennt Datapulse in seiner Auswertung allerdings die Nummer drei auf der Liste, Reinhold Würth mit Familie. Dessen Vermögen beziffert Datapulse auf Basis tagesaktueller Forbes-Daten auf 33,6 Milliarden US-Dollar (28,7 Milliarden Euro). Würth, der im April seinen 90. Geburtstag feierte, entwickelte einen kleinen Schraubenhandel, den sein Vater betrieben hatte, zum weltweit tätigen Hersteller von Bedarf für Handwerks- und Industriebetriebe weiter.

Auf Platz zwei deutscher Selfmade-Milliardäre steht laut Forbes der IT-Unternehmer und Tech-Investor Andreas von Bechtolsheim, auf Platz drei der SAP-Gründer Hasso Plattner. Als weltweit reichster Mensch gilt der Tesla-Gründer Elon Musk (rund 342 Milliarden US-Dollar).

Deutschlands Top 10 Selfmade-Milliardäre 💰 Rang in DE Name Nettovermögen in Dollar Rang unter den Top 400 Alter Organisation/ Firma 3 Reinhold Würth & Familie 33,6 Mrd. 53 90 Würth Group 6 Andreas von Bechtolsheim & Familie 19,2 Mrd. 106 69 Arista Networks 10 Hasso Plattner & Familie 16 Mrd. 146 81 SAP SE 14 Andreas Struengmann & Familie 10,9 Mrd. 242 75 Santo Holding 15 Thomas Struengmann & Familie 10,9 Mrd. 242 75 Athos Service 22 Georg Nemetschek & Familie 7,6 Mrd. 426 91 Nemetschek Group 26 Wolfgang Marguerre & Familie 6,5 Mrd. 545 83 Octapharma Group 27 Erich Wesjohann & Familie 6,3 Mrd. 555 79 EW Group GmbH 46 Klaus-Peter Schulenberg 5,6 Mrd. 653 73 CTS Eventim AG & Co. KGaA 47 Dietmar Hopp & Familie 5,5 Mrd. 667 85 SAP SE Stand 05.2025

Die Analyse basiert auf öffentlich zugänglichen Daten aus der Forbes World's Billionaires List sowie der World Inequality Database. Datapulse hat die Informationen aufbereitet. Bei der Zuweisung von Vermögen kann es je nach Zählweise zu Differenzen kommen. So hängt die Anzahl der Milliardäre unter anderem davon ab, welche Teile des Vermögens genau herangezogen werden, ob in Euro oder US-Dollar gerechnet wird und ebenso, ob Einzelpersonen oder, wie vorliegend, ganze Familien erfasst werden. Zudem beeinflussen Marktschwankungen die Höhe liquider Vermögen.