Von Anlegern quasi überrannt: Im Interview spricht Julien Jensen über KI-gestütztes Investieren und den ungewöhnlichen Weg der Fondsboutique Ultramarin zur ersten Milliarde.

Julien Jensen: „KI ermöglicht aktiven Managern, ihr Versprechen zu liefern: nach Kosten besser zu sein als der Index.“

Ultramarin – der Name klingt nach tiefem Ozean – oder, je nach Lesart, nach Science Fiction. Tatsächlich steckt wohl beides ein bisschen drin. Der Asset Manager mit Sitz in München, Berlin und Frankfurt stellt Künstliche Intelligenz in den Mittelpunkt seines Investmentprozesses.

Bis 2023 hieß Ultramarin noch Othoz – ein Name, der sich nicht so recht aussprechen ließ. Ob die Umbenennung eine Hommage an den Schachcomputer Deep Blue war oder auf die Kiegerkaste der „Ultramarines“ aus dem Fantasy-Universum „Warhammer“ zurückgeht (in dem Otho ein besonders guter Raumpilot war), sei mal dahingestellt.

Fest steht, dass Ultramarin eine kaum zu toppende Erfolgsstory hingelegt hat: Aus einem kleinen Forschungsprojekt mit fünf Personen ist in wenigen Jahren ein Investmentmanager erstanden, der heute das beachtliche Vermögen von mehr als einer Milliarde Euro verwaltet.

Julien Jensen ist Managing Direcor bei Ultramarin und leitet den Bereich Investmentlösungen. Mit ihm sprachen wir in Frankfurt über die Architektur der eingesetzten KI-Modelle, gängige Vorbehalte gegen KI im Asset Management – und warum die Technologie eine Chance für die aktive Fondsbranche sein könnte.

DAS INVESTMENT: Herr Jensen, vor gut acht Jahren haben Sie mit ein paar Leuten und einer Forschungsidee angefangen. Heute verwalten Sie mehr als eine Milliarde Euro. Wie ist das passiert?

Julien Jensen: Es sind verschiedene Faktoren zusammengekommen. Wir haben einerseits große institutionelle Mandate gewonnen, die jeweils einen deutlichen Schub geben. Andererseits sind wir auch in der Breite gewachsen – über Publikumsfonds, aktive ETFs und strukturierte Produkte. Das war bewusst strategisch entschieden: Wir wollten nicht nur in einer Nische wachsen, sondern unser Angebot auf zwei Ebenen aufbauen. Auf der Strategieseite decken wir ein breites Spektrum ab – von Long-Only-Aktien über marktneutrale Strategien bis hin zu Long-Short. Und auf der Produktseite bieten wir unterschiedliche Vehikel an, die auf verschiedene Kundenbedürfnisse und Marktsegmente zugeschnitten sind.

Ihnen dürfte geholfen haben, dass das Thema Künstliche Intelligenz inzwischen in aller Munde ist.

Jensen: Das stimmt, und das hilft natürlich. Als wir 2017 gestartet sind, konnte damit kaum jemand etwas anfangen. Heute stehen die Türen grundsätzlich offen – Investoren nehmen den Bereich ernst. Wir sehen uns in der DACH-Region als Pionier auf diesem Gebiet und profitieren davon, dass das Thema an Glaubwürdigkeit gewonnen hat.

Sie sind 2017 unter einem Haftungsdach gestartet und haben 2024, ein Jahr nach der Umbenennung von Othoz zu Ultramarin, eine eigene Bafin-Lizenz erworben. Diese Lizenz ist kompliziert zu erwerben und kostspielig – ein Risiko. Wieso haben Sie nicht einfach unter dem Haftungsdach weitergemacht?

Jensen: In den ersten Jahren lag unser Fokus auf der Grundlagenforschung. Es gibt in diesem Bereich keine etablierten Best Practices, das ist echte Forschung. Dafür ist ein Haftungsdach ideal: schlanke Strukturen, kein großer Overhead. Aber wenn man institutionelle Kunden ansprechen will – und es war für uns immer klar, dass wir das wollen –, dann ist eine eigene Lizenz Grundvoraussetzung. Die Due-Diligence-Prozesse großer Institutioneller sind eindeutig: Entweder der Asset Manager operiert unter eigener Lizenz, oder er kommt nicht in Frage.

Hat sich das Risiko rückblickend gelohnt?

Jensen: Wir hatten damals etwa 50 Millionen Euro Assets under Management, als wir den Prozess angestoßen haben. Bei Erhalt der Lizenz waren es knapp unter 100 Millionen. Seitdem folgte das rasante Wachstum auf die Milliarde – getrieben vor allem durch das institutionelle Geschäft. Im Nachhinein war es ein kalkuliertes Wagnis, das sich ausgezahlt hat.

In Ihrem Investmentprozess werden die Anlageentscheidungen mithilfe Künstlicher Intelligenz getroffen. Wo bleibt die menschliche Verantwortung?

Jensen: Die beginnt ganz am Anfang, in der Konzeption. Welche Daten verwenden wir? Wie sind die Modelle designed? Welche Architektur setzen wir ein? Das alles sind Entscheidungen von Menschen. Und dann überwacht ein Portfoliomanagement-Team täglich die Entscheidungen der Modelle.

Aber greift dieses Team auch inhaltlich ein – etwa wenn das Modell eine bestimmte Aktie kaufen will und Ihnen das unplausibel erscheint?

Jensen: Nein, nicht qualitativ. Das Team prüft, ob sich das Modell in den vorgegebenen Risikoparametern bewegt: Wie viele Titel sind im Portfolio? Wie sind die Sektorgewichte? Verhält es sich im Rahmen der Backtest-Vorgaben? Solange das alles stimmt, implementieren wir das Portfolio so, wie das Modell es vorgibt. Wir würden das System nicht „ausbooten“, nur weil jemandem eine Entscheidung im Bauch nicht passt.

Sie arbeiten mit unterschiedlichen Modellen – für Aktienselektion und für die Steuerung der Aktienquote. Wie unterscheiden sich diese beiden Bereiche?

Jensen: Bei der Aktienselektion geht es um firmenspezifische Daten – vor allem Fundamentaldaten zu einzelnen Unternehmen. Das Rebalancing erfolgt monatlich, was zur Natur dieser Daten passt. Die Aktienquotensteuerung ist anders gelagert: Dort arbeiten wir mit makroökonomischen Daten, impliziter Volatilität, Bewertungsniveaus, Rohstoffmärkten, Zinsen. Und wir agieren täglich – weil Marktphasen wie Corona, der Zinsanstieg 2022 oder kurzfristige Korrekturen schnelles Reagieren erfordern.

Auf beiden Seiten nutzen wir sogenannte Metamodelle: Unter einem übergeordneten Modell aggregieren wir verschiedene Submodelle, die sich in ihrer Algorithmik unterscheiden – von Ansätzen, die näher an linearer Algebra sind, bis hin zu neuronalen Netzen mit höherer Komplexität. Unterschiedliche Arten von Algorithmik funktionieren unterschiedlich gut in verschiedenen Marktphasen. Wir wollen robuste Prognosen – und deshalb kombinieren wir bewusst.

Das klingt deutlich anders als Large Language Models, wie man sie von ChatGPT kennt.

Jensen: Ja, LLMs eignen sich gut, um Research-Prozesse zu unterstützen oder Informationen aufzubereiten. Aber Prognosen von Aktienkursrenditen oder Risiken zu erstellen – das ist schlicht nicht ihr Anwendungsfall.

Gegen KI-gestütztes Investieren wird immer wieder auch Kritik laut. Ein klassischer Vorbehalt ist der Blackbox-Verdacht: Keiner weiß, warum das Modell eine Entscheidung trifft.

Jensen: Ich würde das sogar umdrehen: Kein ernsthafter Investor gibt Ihnen Geld, wenn Sie Anlageentscheidungen nicht erklären können – das war uns von Anfang an klar. Deshalb haben wir parallel zur Modellentwicklung ein Transparenz-Tool entwickelt, das wir intern „Ultrascope“ nennen. Es macht auf täglicher Basis vollautomatisch sichtbar, was welche Entscheidung getrieben hat – für jedes Aktienportfolio.

Das Tool stellen wir auf Wunsch auch unseren Bestandskunden zur Verfügung, damit sie tägliche Einblicke in die Portfolioentscheidungen erhalten. Wenn ich das mit einem menschlichen Fondsmanager vergleiche: Dort fließen so viele nicht-rationale Faktoren ein – zum Beispiel wie jemand gerade gestimmt ist, ob er unter Druck steht, ob er seinen Bonus im Kopf hat. Ich glaube, wir bringen mit unserem Prozess mehr Transparenz in Anlageentscheidungen, als das bei klassischem aktivem Management möglich ist.

Ein weiterer Vorbehalt gegen KI, die Anlageentscheidungen trifft, ist das sogenannte „Overfitting“: Die KI-Modelle arbeiten mit historischen Daten sehr zuverlässig, aber wenn sich die Marktphase ändert, versagen sie.

Jensen: Ein absolut berechtigter Kritikpunkt, den Investoren sehr genau prüfen sollten. Es ist leicht, mit KI brillante Backtests zu produzieren. Ob dahinter ein robustes Modell steckt, ist eine andere Frage. Bei uns ist es Kernbestandteil unserer Research-Kultur, dass wir Overfitting vermeiden wollen. Dafür haben wir ein rigoroses Framework entwickelt, das genau das unterbindet. Aber ich sage das nicht, um Kritik wegzuwischen: Investoren sollten diesen Punkt bei jedem Anbieter in der Tat sehr genau hinterfragen.

Und die Bedenken gegen einen möglichen Modell-Gleichlauf, wie ihn zum Beispiel Scope neulich in einer Analyse vorgebracht hat: dass viele KI-Fonds synchron handeln und dies Marktbewegungen in Stressphasen verstärken könnten?

Jensen: Der Raum, in dem wir uns bewegen, ist riesengroß. Allein die Rebalancing-Frequenz bestimmt schon, welche Daten und welche Modellarchitektur relevant sind. Wir sind monatlich unterwegs – andere Häuser täglich oder halbjährlich. Selbst innerhalb einer Frequenz gibt es eine enorme Bandbreite an Architekturen und Datenquellen. Ich sehe dieses Risiko derzeit nicht. Und wenn man sich anschaut, wie traditionelle Quant-Manager die letzten 20 Jahre unterwegs waren – da war der Entscheidungsraum noch viel enger, und trotzdem haben sie nicht im Gleichlauf gehandelt.

Sie bieten Publikumsfonds, Spezialmandate, aktive ETFs und strukturierte Produkte an. Wo sehen Sie das größte Wachstumspotenzial für Ihre Produktpalette?

Jensen: Wir wollen in allen Segmenten wachsen, es gibt für uns kein Lieblingssegment. 2025 war für uns in allen Bereichen ein starkes Jahr, und das ist das Ergebnis einer bewussten Entscheidung: breit aufgestellt sein und bleiben.

Insgesamt ist KI im Asset Management noch eine Nische – nach Zahlen der Esma verwalten KI-Fonds aktuell rund 13 Milliarden Euro Volumen. Wird das jetzt schnell wachsen?

Jensen: Diese 13 Milliarden beinhalten vermutlich sogar noch viele Fonds, die zwar KI im Namen tragen, aber hinter denen Themenfonds, stecken, die in KI-Aktien investieren. Der Anteil echter KI-Investmentprozesse ist vermutlich noch deutlich kleiner. Was ich sehe: Jeder große etablierte Asset Manager beschäftigt sich gerade damit, wie er diese Technologie in seinen Prozess integriert. Das wird nicht von heute auf morgen passieren – gewachsene Strukturen ändern sich langsam. Aber der Trend ist eindeutig.

Heißt das langfristig, dass klassisches Fondsmanagement irgendwann ausgedient hat?

Jensen: Nein, so schwarz-weiß würde ich das nicht sehen. KI ist nicht für jeden Anwendungsfall geeignet – bei kleinen Nebenwerte-Universen etwa funktioniert ein spezialisiertes Menschen-Team vermutlich besser. Ich sehe KI vor allem als Chance für das aktive Asset Management insgesamt. Die letzten 15 Jahre waren geprägt vom Trend zu passiven Investments – weil aktives Management nach Kosten schlicht keinen Mehrwert geliefert hat. KI kann helfen, das zu ändern. Nicht als heiliger Gral, der über Nacht alles löst. Aber als nächste Entwicklungsstufe, die aktiven Managern ermöglicht, das zu liefern, was sie versprechen: nach Kosten besser zu sein als der Index.