Milliarden-Fonds unter der Lupe Die 5 wichtigsten Fragen zum Morningstar-Rating des Nordea Stable Return

Der Mischfonds Nordea Stable Return gehört zweifelsfrei zu den populärsten Fond der vergangenen drei Jahre. In diesem Zeitraum zog der Fonds mehr als 15 Milliarden Euro an frischen Anlegergeldern an. Der Hauptgrund: die herausragenden Management-Leistungen in Sachen Rendite und Risikomanagement seit mehr als zehn Jahren.



In acht der vergangenen zehn Jahre konnte der Fonds seine Vergleichsgruppe teilweise deutlich hinter sich lassen und glänzte dabei mit einem erstaunlich stabilen Wertverlauf. Und alles deutet darauf hin, dass der Fonds in diesem Jahr seine Erfolgsgeschichte fortschreiben kann: 7,2 Prozent Wertzuwachs seit Anfang dieses turbulenten Börsenjahrs, 6,2 Prozentpunkte besser als seine Fonds-Vergleichsgruppe und sogar 2,7 Prozentpunkte besser als die für Mischfonds schwer zu schlagende 50:50 Aktien-Renten-Benchmark – so das Zwischenzeugnis des Nordea Stable Return 2016.