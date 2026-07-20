Bis zu 434 Milliarden Dollar könnte ein Kraftwerk kosten – und trotzdem investieren Raumfahrtagenturen weiter in Solarstrom aus dem All. Warum, erklärt Gastautor Joachim Spiering.

Stellen wir uns einen Moment lang vor, das größte Problem der erneuerbaren Energien wäre gelöst. Keine Flauten, keine dunklen Wintertage, keine tristen Wochen im November. Stattdessen Solarstrom aus dem All, weit oberhalb der Wolken, dort, wo die Sonne immer scheint.

Genau diese Idee steht hinter dem Konzept einer weltraumbasierten Solarenergie, international als Space Based Solar Power (SBSP) bezeichnet. Die Idee ist so simpel wie genial: Solarpaneele im All sammeln Sonnenlicht und wandeln es in Strom um. Anschließend schicken sie die Energie per Mikrowelle oder Laser zur Erde. Dort wandeln Bodenstationen sie erneut in Elektrizität um und speisen sie ins Netz ein.

Der besondere Charme der Technologie: Die Sonneneinstrahlung im All ist etwa 40 Prozent stärker als am Boden. Solarzellen im All arbeiten nicht unter bewölktem Himmel. Auch Dunkelheit durch die Nacht kennen sie nicht. Erneuerbarer Strom wäre somit zu jeder Stunde des Tages verfügbar.

Aus Science-Fiction wird Ingenieurarbeit

Lange lebte die Idee vor allem von Zeichnungen und Zukunftsentwürfen. In den vergangenen Jahren ist daraus erstmals echte Ingenieurpraxis geworden. Bereits Anfang 2023 schickte das California Institute of Technology (Caltech) ein 50 Kilogramm schweres Objekt ins All, um verschiedene Technologien zu untersuchen. Dabei testeten die Forscher 32 verschiedene Solarzellentypen unter realen Weltraumbedingungen und probierten auch die drahtlose Energieübertragung per Mikrowelle aus. Zudem entfalteten sie leichte Strukturen erfolgreich – eine Simulation für ausklappbare Solarpaneele. Caltech bezeichnete den Test deshalb als wichtigen Erfolg. Zugleich betonen die Forscher, dass zwischen einem erfolgreichen Technologietest und einem kommerziellen Kraftwerk noch ein weiter Weg liegt.

Wie ein solches Solarsystem im All letztlich aussehen könnte, ist bislang offen. Grundsätzlich zeichnen sich zwei unterschiedliche Ansätze ab. Beim sogenannten „Innovative Heliostat Swarm“ arbeiten zahlreiche kleinere, bewegliche Spiegel zusammen. Diese Heliostaten richten sich kontinuierlich nach der Sonne aus und reflektieren das Licht gezielt auf einen festen Sammelpunkt. Dort bündelt sich die Energie des gesamten Schwarms. Der alternative Ansatz, das sogenannte Planar Array, folgt eher den vertrauten Prinzipien aus der heutigen Solartechnik. Dabei ordnen Techniker große Mengen von Solarmodulen flächig nebeneinander an. So entsteht eine ausgedehnte, ebene Solarstruktur. Beide Konzepte bringen eigene Möglichkeiten und Herausforderungen mit sich.

Zu den größten Herausforderungen zählen die enormen Dimensionen. Berechnungen der NASA verdeutlichen dies: Ein Ein-Gigawatt-Kraftwerk würde eine Kollektorfläche von sechs bis neun Quadratkilometern beanspruchen. Das sind Größenordnungen, die deutlich über allem liegen, was bislang jemals jenseits der Erdatmosphäre realisiert wurde. Ingenieure müssten solche Systeme nicht nur bauen und starten, sondern im Orbit auch automatisiert montieren, warten und am Lebensende sicher entsorgen. Ohne Fortschritte in der robotischen Montage, bei ultraleichten Verbundstoffen und bei autonomen Systemen bleibt die Vision damit zwar technisch denkbar, aber industriell nicht umsetzbar.

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Das Rennen hat begonnen

Dennoch feilen, forschen und arbeiten weltweit viele Institutionen weiter an dem Thema. In Europa treibt die ESA das Thema voran, auch um unabhängiger von Energieimporten zu werden. Japan forscht seit Jahren an Mikrowellen- und Lasertechnologie sowie an der robotischen Montage großer Strukturen im Orbit. Und in den USA laufen verschiedene Entwicklungspfade nebeneinander. Neben Caltech spielen auch andere Forschungseinrichtungen wie das Air Force Research Laboratory eine zentrale Rolle. Gemeinsam wollen sie mehrere Schlüsseltechnologien Schritt für Schritt erproben. Dahinter steckt auch eine militärische Motivation: Wer Energie in entlegene oder gefährliche Einsatzgebiete liefert, ohne Konvois oder lange Leitungswege zu benötigen, verschafft sich einen strategischen Vorteil.

Private Start-ups mischen ebenfalls mit. Das britische Unternehmen Space Solar hat 2024 ein System demonstriert, das einen Energiefunkstrahl elektronisch in alle Richtungen steuern kann. 2025 meldete das Unternehmen weitere Fortschritte bei drahtloser Energieübertragung, Orbitalmontage und Bodensystemen. Ambitionierte Pläne hat auch Aetherflux aus den USA. Das Unternehmen setzt auf viele kleinere Satelliten in niedrigen Umlaufbahnen, die Energie per Infrarotlaser an kompakte Bodenstationen übertragen sollen.

Hohe Kosten, gute Klimabilanz

Die technologischen Herausforderungen sind das eine, die finanziellen das andere. Die NASA hat 2024 erstmals eine ausführliche Lebenszyklusrechnung für Systeme mit zwei Gigawatt Leistung vorgelegt. Das Ergebnis ist ernüchternd. Für das Heliostat-Design veranschlagt die NASA rund 276 Milliarden US-Dollar Gesamtkosten, für das Planar Array 434 Milliarden. Die Stromgestehungskosten liegen bei 0,61 beziehungsweise 1,59 Dollar je Kilowattstunde und damit weit über den erwarteten Kosten terrestrischer Alternativen. Der wichtigste Kostentreiber ist der Zugang zum All. Je nach Konzept entfallen über 70 Prozent der Kosten auf Raketenstarts, Transport und die dazugehörige Logistik.

Immerhin fällt die Klimabilanz besser aus. Die NASA kommt in ihren Modellrechnungen auf rund 26,6 bis 40,4 Gramm CO₂-Äquivalent je Kilowattstunde. Das ist deutlich niedriger als bei fossilen Kraftwerken: Kohle- und Gaskraftwerke liegen lebenszyklusweit typischerweise bei mehreren hundert Gramm CO₂-Äquivalent. Der Wert von Solarstrom aus dem All bewegt sich damit in der Größenordnung anderer emissionsarmer Technologien. Solarstrom aus dem All ist also kein ökologischer Freifahrtschein. Er könnte aber langfristig ein klimaverträglicher Energieträger sein, wenn die Technik wirklich in großem Maßstab funktioniert. Sinkende Startkosten, effizientere Solarzellen, eine längere Hardwarelebensdauer und eine roboterautomatisierte Montage im All könnten die Kosten deutlich senken.

Dabei dürfte es zunächst gar nicht darum gehen, ganze Volkswirtschaften flächendeckend zu versorgen. Viel wahrscheinlicher sind Anwendungen mit besonders hohem Wert, also entlegene Militärstandorte, Katastrophengebiete, Inseln oder schwer erschließbare Regionen. In solchen Märkten konkurriert Strom aus dem All nicht mit der billigsten Kilowattstunde aus einem Solarpark, sondern mit sehr teurer, riskanter oder unzuverlässiger Versorgung vor Ort. Für eine junge Technologie ist das oft der entscheidende Einstiegspunkt.

Die Einordnung

Solarstrom aus dem All ist mehr als reine Science-Fiction. Es ist eine reale Zukunftstechnologie mit noch unklarem Zeithorizont. Zu viele Programme, Experimente und Investitionen sprechen dafür, dass Forscher und Unternehmen die Idee weiter vorantreiben. Aber zwischen einem geglückten Test im All und einem gigawattstarken Beitrag zur Energieversorgung liegt eine ganze industrielle Epoche. Robotische Montage, Massenfertigung, Energieübertragung, Frequenzmanagement, Bodensysteme, Genehmigungen und vor allem die Kosten müssen gemeinsam reifen. Ein schnelles Wunder ist daher ebenso wenig zu erwarten wie ein vorschnelles Scheitern. Wahrscheinlicher ist ein sehr langer, mehrstufiger Entwicklungsweg – an dessen Ende die Hoffnung steht, die Sonne für unsere Energieversorgung so zu nutzen, wie es nur im All möglich ist: als eine Kraftquelle, die niemals untergeht.