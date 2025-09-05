Goldman Sachs steigt mit einem Milliardeninvestment beim Asset Manager T. Rowe Price ein. Ziel: eine Kooperation bei Privatmarkt- und Altersvorsorgeanlagen.

Die US-amerikanischen Vermögensverwalter Goldman Sachs und T. Rowe Price haben eine strategische Zusammenarbeit vereinbart. In ihrem Rahmen plant Goldman Sachs, durch Käufe am freien Markt bis zu einer Milliarde Dollar in T. Rowe Price-Stammaktien zu investieren. Damit würde die Investmentbank einen Anteil von bis zu 3,5 Prozent an dem Vermögensverwalter halten.

Fokus auf Altersvorsorge und Private Markets

Laut einer gemeinsamen Mitteilung der Unternehmen hat die Partnerschaft ein spezielles Ziel: Gemeinsam wolle man Public- und Private-Markets-Strategien auflegen, die sich für Vermögensverwaltung und Altersvorsorge einsetzen lassen. Sie richten sich an Privatanleger, Finanzberater, aber auch speziell an Betreiber und Nutznießer von Altersvorsorgeplänen. Mit den von Goldman erwähnten „plans“ dürften Rentenpläne wie die US-amerikanischen 401k-Pläne gemeint sein - in den USA weit verbreitete Altersvorsorgeanlagen, die über Arbeitgeber laufen.

Die Partnerschaft soll dabei die Stärken beider Häuser kombinieren. „Mit Goldman Sachs' jahrzehntelanger Führungsrolle bei Innovationen auf öffentlichen und privaten Märkten und T. Rowe Prices Expertise im aktiven Investieren können Kunden vertrauensvoll in die neuen Möglichkeiten für Altersvorsorge und Vermögensaufbau investieren“, lässt sich David Solomon, Chairman und CEO von Goldman Sachs, zitieren.

„Als Marktführer in der Altersvorsorge haben wir eine bewährte Erfolgsbilanz“, betont Rob Sharps, Chairman, CEO und Präsident von T. Rowe Price. Das Unternehmen freue sich auf die Zusammenarbeit mit Goldman Sachs, „um unsere umfassenden Fähigkeiten in öffentlichen und privaten Märkten zu nutzen und Kunden die Möglichkeit zu bieten, das Potenzial von privatem Kapital als Teil ihrer Altersvorsorge- und Vermögensverwaltungsstrategien zu erschließen“.

Vier Produktbereiche geplant

Die beiden Häuser nennen vier zentrale Produktbereichen, in denen sie zusammenarbeiten wollen:

Target-Date-Strategien: Goldman und T.Rowe Price wollen gemeinsam neue, co-gebrandete Target-Date-Strategien anbieten, die auch Private-Markets-Investments für US-amerikanische Vorsorgesparer enthalten sollen. Bei der Strukturierung soll hier der auf Alternative spezialisierte Asset Manager OHA beteiligt sein, Goldman Sachs als Third-Party-Provider fungieren. Der Launch ist für Mitte 2026 geplant. Modellportfolios: Die Unternehmen planen außerdem co-gebrandete Modellportfolios, in denen sich eine breite Auswahl von Investments bündeln lassen – zugeschnitten auf die Bedürfnisse von Beratern, die vermögenden und hochvermögenden Kunden zuarbeiten. Multi-Asset-Angebote: Eine Zusammenarbeit soll es auch bei Multi-Asset-Strategien geben. Wobei auch dort Privatmarkt-Anlagen in Portfolios integriert werden sollen. Personalisierte Beratungslösungen: Außerdem wollen beide Seiten eine gemeinsame Plattform für Finanzberater entwickeln, über die sich Altersvorsorgelösungen sowohl innerhalb als auch außerhalb von 401k-Plänen anbieten lassen sollen.

Bedeutung für den Markt

Kooperationen zwischen Finanzunternehmen kommen insgesamt häufig vor. Dabei kann es einerseits um regulatorische oder technologische Herausforderungen, aber auch um Produkte gehen, die Partnerunternehmen gemeinsam auflegen wollen. Die Mitteilung, dass die Investmentbank Goldman Sachs, die auch einen eigenen Asset Manager betreibt, nun bei T. Rowe Price einsteigt, trägt dennoch eine besondere Note: Beide Unternehmen gehören in den USA, aber auch weltweit, zu den Schwergewichten im Geldanlagemarkt.

Goldman Sachs Asset Management verwaltet Goldman Sachs zufolge rund 3,3 Billionen Dollar (Stand: 30. Juni 2025). T. Rowe Price betreut eigenen Angaben zufolge 1,7 Billionen Dollar Kundenvermögen (Stand: 31. Juli 2025), wovon etwa zwei Drittel in Altersvorsorgeanlagen investiert sind.