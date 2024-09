Expedition Investment Podcast | Folge 8 So wird man Millionär: Vermögensverwalterin Carolin Tsalkas verrät ihre Strategie

Für viele ist es der absolute Traum der finanziellen Freiheit: die erste Million im Depot. Muss man dafür reich geboren sein? Oder klappt das auch mit ETFs, Aktien, Anleihen oder anderen Formen der Geldanlage? In der neuen Folge von „Expedition Investment" sagt Carolin Tsalkas worauf es wirklich ankommt.

Carolin Tsalkas (Gründerin und Geschäftsführerin Honestas Family Office) ist Gast in Folge 8 von „Expedition Investment".

Der Weg zum Millionär ist selten eine „schnelle" Angelegenheit, sondern das Ergebnis disziplinierter, langfristiger Anlagestrategien. Der Mix aus ETF-Investitionen, gezielten Aktienkäufen, unternehmerischen Aktivitäten und einem bewussten Umgang mit Geld ist der Schlüssel. Für die meisten Anleger liegt der Fokus auf langfristigem Vermögensaufbau, wobei die Geduld und Ausdauer, frühzeitig und kontinuierlich zu sparen, entscheidend sind. Unternehmerisches Denken und gezielte Investitionen in wachstumsstarke Unternehmen bieten zusätzliche Chancen, den Weg zu beschleunigen. Carolin Tsalkas, Gründerin und Geschäftsführerin der Honestas Finanzmanagement GmbH, ist Gast in der aktuellen Folge von „Expedition Investment" und verrät Tipps und Tricks, mit welchem Ansatz man es zum Millionär schaffen könnte.

Grundsätzlich gilt: Eine kluge Anlagestrategie ist ist das A und O. Der Weg zur Million erfordert eine Kombination aus diszipliniertem Sparen, langfristigem Denken, einem unternehmerischen Ansatz und der Wahl der richtigen Anlagestrategien. Hier sind einige Wege, wie Anleger es potenziell schaffen können.

ETFs – Diversifikation mit geringem Risiko



ETFs sind eine attraktive Möglichkeit, langfristig Vermögen aufzubauen, da sie eine breite Diversifikation bieten und im Vergleich zu Einzelaktien weniger Risiko beinhalten. Mit einem monatlichen Sparplan in breit gestreute ETFs, beispielsweise auf den MSCI World oder S&P 500, können Anleger langfristig vom globalen Wirtschaftswachstum profitieren. Historisch gesehen erzielten breite Aktienmärkte eine durchschnittliche Rendite von etwa sechs bis acht Prozent pro Jahr.



Rechenbeispiel: Angenommen, ein Anleger investiert 500 Euro pro Monat in einen ETF mit einer jährlichen Rendite von sieben Prozent. Nach 30 Jahren hätte er über 600.000 Euro. Wenn er zusätzlich 300 Euro monatlich spart, könnte er über die Millionengrenze hinausgehen.

Aktien – Die Chance auf überdurchschnittliche Renditen

Aktien einzelner Unternehmen bieten höhere Wachstumschancen, aber auch höhere Risiken als ETFs. Anleger, die gezielt in Wachstumsaktien investieren, können von überdurchschnittlichen Kurssteigerungen profitieren. Der Schlüssel zum Erfolg liegt jedoch darin, langfristig zu denken, breit zu streuen und nicht von kurzfristigen Marktschwankungen verunsichern zu lassen.

Eine besonders lukrative Möglichkeit ist die Investition in junge, innovative Unternehmen mit hohem Wachstumspotenzial. Dies erfordert jedoch eine unternehmerische Denkweise, da diese Art der Investition eine hohe Risikobereitschaft und eine gründliche Analyse der Marktchancen voraussetzt.

Rechenbeispiel: Wenn ein Anleger 10.000 Euro in eine Aktie investiert, die sich in zehn Jahren verzehnfacht (durchschnittliche Rendite von 25 Prozent pro Jahr), hätte er allein durch diese eine Investition 100.000 Euro erwirtschaftet.

Anleihen – Sicherheit und Stabilität

Anleihen bieten zwar geringere Renditen als Aktien, aber sie sind eine sichere Ergänzung in einem diversifizierten Portfolio. Sie bieten einen festen Zinssatz und sind weniger volatil. In Zeiten von Unsicherheiten an den Märkten können sie als stabilisierende Komponente wirken.

Rechenbeispiel: Bei einer jährlichen Verzinsung von 3 Prozent und einer Investition von 100.000 Euro könnte ein Anleger über 30 Jahre etwa 240.000 Euro ansammeln, sofern die Zinsen wieder angelegt werden.

Unternehmertum – eigenes Business als Hebel

Ein eigenes Unternehmen zu gründen, ist ein sehr unternehmerischer Weg, um signifikanten Wohlstand aufzubauen. Viele Millionäre haben ihr Vermögen durch die Schaffung erfolgreicher Unternehmen aufgebaut. Das Risiko ist hoch, aber die Erträge können enorm sein. Unternehmertum erfordert einen erheblichen Zeit- und Arbeitsaufwand, aber die Belohnungen – in Form von Unternehmensgewinnen und dem späteren Verkauf – können wesentlich größer sein als bei traditioneller Kapitalanlage.

Beispiel: Wenn ein Unternehmer ein Unternehmen gründet und es nach zehn Jahren für zwei Millionen Euro verkauft, ist der Weg zum Millionär direkt erreicht. Wichtig ist hier die Bereitschaft, Risiken einzugehen, Marktchancen zu nutzen und Innovationen voranzutreiben.

Sparsamkeit – die Grundlage des Wohlstandsaufbaus

Eine der wichtigsten und oft unterschätzten Komponenten, um Millionär zu werden, ist Sparsamkeit. Das bedeutet, diszipliniert Geld beiseite zu legen und Konsumverhalten zu hinterfragen. Wer früh beginnt, regelmäßig einen Teil seines Einkommens zu sparen und dieses Kapital klug investiert, hat die besten Chancen, langfristig ein Vermögen aufzubauen.

Regelmäßige Sparquote: Es wird empfohlen, mindestens 15-20 Prozent des Einkommens zu sparen und dieses Geld in renditestarke Anlagen wie ETFs, Aktien oder Immobilien zu investieren. Sparen allein reicht nicht, aber es ist der Grundstein für den langfristigen Vermögensaufbau.

Auf der Sucher nach Antworten, bekommen die Podcasts-Hosts Birte und Martin in dieser Folge wieder kompetente Unterstützung von:

Carolin Tsalkas: Seit mehr als 25 Jahren engagiert sich Carolin Tsalkas beruflich in der Finanzbranche. Sie ist Gründerin und Geschäftsführerin der HONESTAS Finanzmanagement GmbH in Hamburg. Ihre Hauptaufgabe ist die Betreuung komplexer Vermögen und zwar individuell, ganzheitlich und generationsübergreifend. Dabei stehen Optimierung, aber vor allem auch Werterhalt im Vordergrund. In diesem Zusammenhang berät sie auch Stiftungen, die als Impulsgeber unserer Gesellschaft einen sehr wichtigen Beitrag zum Gemeinwohl leisten.

