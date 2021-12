Millionäre nutzen das Web für Essen, News, Pornos – und Social Media

Pizza bestellen, Pornos gucken, sich informieren, was die Klatschpresse über einen zu sagen hat – das können Millionäre wunderbar anonym im Web anstellen. Immer mehr von ihnen teilen sich jetzt allerdings auch in den Sozialen Netzwerken mit – Privatsphäre Adé! Fidelity befragte Millionäre zu ihren Social-Media-Aktivitäten: 85 Prozent teilen sich der Internetgemeinde mittels SMS und Smartphone-Apps mit. Ein Drittel der Befragten ist dabei professionell unterwegs, von ihnen nutzen 28 Prozent das soziale Netzwerk Linkedin. Das Alter des durchschnittlichen Millionärs lag in der Fidelity-Studie bei 56 Jahren.