Millionärinnen lassen sich selten zweimal bitten

Laut der Datingseite für Millionäre MillionaireMatch.com ziehen 83,4 Prozent der geschiedenen Millionäre eine erneute Eheschließung in den nächsten fünf Jahren in Betracht. Nur 5,2 Prozent wollen nie wieder heiraten und 11 Prozent nach über fünf Jahren.67,9 der Millionärinnen hingegen lehnen eine weitere Hochzeit ab oder wollten mindestens zehn Jahre warten. Nur 32,1 Prozent der weiblichen Millionäre erwägen eine neuerliche Eheschließung in den nächsten fünf Jahren.Außerdem stellte das Datingportal fest, dass 79,6 Prozent der männlichen Millionäre eine Nicht-Millionärin als Frau suchen, wohingegen 84,5 weibliche Millionäre ein Date mit einem anderen Millionär vorziehen.