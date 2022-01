Aston Martin DB5 Millionenschwere 007-Requisite im Nahen Osten gefunden

Diebstahlschutz ist zwar in jeder gewöhnlichen Teilkaskoversicherung enthalten. Ein Schadensersatz in Höhe von 4,2 Millionen US-Dollar ist jedoch eher ungewöhnlich. Kein Wunder: In dem gestohlenen Auto waren Extras wie Maschinengewehr, Nebelwerfer, Schleudersitz eingebaut. Jetzt ist es wieder da.