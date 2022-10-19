Knapp 50 Cent zu wenig Mindestlohnerhöhung trifft auch Versicherer

Frontal-Recherche

DVAG-Aussteigerin bricht ihr Schweigen und enthüllt Details zu Gehalt und Karriere bei der Deutschen Vermögensberatung

Deutsche Vermögensberatung (DVAG) im Dauerfeuer: Ein Fernsehbeitrag nach dem anderen knöpft sich das Geschäftsmodell vor. Sucht man im Internet nach einem Forum für DVAG-Aussteiger, findet man vor allem Werbe-Inhalte der DVAG selbst. Nun erzählt eine Vermögensberaterin aus Köln von ihren Erlebnissen im Unternehmen. Wir haben die Details und zeigen Originalmaterial.