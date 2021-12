Minus 0,09 % Zehnjährige Bundesanleihe auf Rekordtief

Anleihen haben am Mittwoch weltweit fester notiert. Zehnjährige deutsche Bundesanleihen rentierten mit minus 0,103 Prozent zwei Basispunkte niedriger. Deutschland begab am Vormittag Bunds mit Laufzeit bis 2026 zu einer rekordniedrigen Rendite. Der Bund Future stieg 29 Basispunkte auf 167,73 Prozent.

US-Treasuries rentierten mit 1,53 Prozent einen Basispunkt niedriger. Die Rendite zehnjähriger italienischer Anleihen gab vier Basispunkte auf 1,08 Prozent nach, spanische Papiere mit entsprechender Laufzeit rentierten mit 0,95 Prozent fünf Basispunkte niedriger.

Stark legten auch britische Staatsanleihen zu, die Rendite zehnjähriger Gilts fiel um fünf Basispunkte auf 0,53 Prozent. Die Bank von England, die am Dienstag ihr Kaufziel für Anleihen verfehlt hatte, hatte mitgeteilt, dass sie die Lücke in der zweiten Hälfte ihres sechsmonatigen QE-Programms ausgleichen werde.

"Die Tatsache, dass die BoE keine Änderungen verkündet hat, deutet an, dass sie nicht besorgt ist", sagte Simon Peck, Zinsstratege bei der Royal Bank of Scotland. "Die BoE wird in der Lage sein, ihr Programm wie geplant fortzusetzen. Die Renditen langlaufender Bonds fallen aufgrund von Nachfrage-Angebots-Dynamiken."

Deutschland stockte am Mittwoch eine zehnjährige Bundesanleihe um fünf Milliarden Euro auf. Die Durchschnittsrendite lag mit minus 0,09 Prozent auf einem Rekordtief, nach minus 0,05 Prozent bei der vorherigen Auktion am 13. Juli.