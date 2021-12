Minus 14 Prozent: Welche Dachfonds den Morgan Stanley P2 Value gekauft haben

In immerhin 13 Dach- oder Mischfonds belegt der Morgan Stanley P2 Value einen Platz unter den fünf größten Positionen. Am stärksten vertraute der Euro Netto Fonds UI (WKN: A0NFZL) dem Problemfonds . Aktuell ist er mit 16,6 Prozent seines Vermögens dort investiert. Der Effekt: Mit dieser Gewichtung beschert der Rutsch des Anteilspreises um 13,9 Prozent dem Immobilien-Dachfonds ein Minus von 2,3 Prozent. Dessen Anteilspreis machte in weiser Voraussicht schon zum 17. Juli einen Sprung um 1,3 Prozent nach unten.Welche Dachfonds außerdem betroffen sind, zeigt die Tabelle (zum Vergrößern auf die Tabelle klicken oder hier ).