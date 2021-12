Minus 9,5 Prozent: Gutachter wertet vier Objekte von Axa Immoselect ab

Besonders hart traf es laut „Immobilienzeitung“ eine Gewerbeimmobilie in Madrid und ein Bürogebäude in Brüssel, deren Hauptmieter ausgefallen sind. Aber auch zwei Objekte in der Nähe von Paris mussten eine leichte Abwertung hinnehmen.Durch die Abwertung verringert sich der Anteilswert des rund 2,7 Milliarden Euro schweren Fonds um 60 Cent auf 55,54 Euro. >> zum Themenspecial "Immobilienfonds in der Krise"