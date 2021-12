Digitale Berater Minveo siegt im Robo-Test

Dieser Artikel richtet sich ausschließlich an professionelle Investoren. Bitte melden Sie sich daher einmal kurz an und machen einige berufliche Angaben. Geht ganz schnell und ist selbstverständlich kostenlos.

Der Robo-Advisor Minveo geht aus der „Robo Advisor Studie 2021“ des Analysehauses Fondsconsult als Sieger hervor. Er erreichte im Test die Note 1,7, was einem „Gut+“ entspricht. Für die Studie, die DAS INVESTMENT vorliegt, prüfte Fondsconsult 21 digitale Vermögensverwalter (Robo-Advisor) auf Herz und Nieren. Das aktuell in dieser Branche verwaltete Vermögen schätzt man bei Fondsconsult auf derzeit rund 7 Milliarden Euro. 2 Milliarden Euro davon liegen bei Branchenprimus Scalable. Das vor knapp fünf Jahren von Mathias Gehrke, Dirk Breitsameter und Johannes Schubert gegründete und in München...

Das vor knapp fünf Jahren von Mathias Gehrke, Dirk Breitsameter und Johannes Schubert gegründete und in München angesiedelte Minveo verwaltet derzeit lediglich 117 Millionen Euro. Den Testern von Fondsconsult fiel vor allem auf, wie es Portfolios aufbaut und Risiken im Griff behält. So heißt es in der Studie: „Mit einer dynamischen Portfoliokonstruktion in Verbindung mit einem aktiven Risikomanagement auf Basis von selbstlernenden Algorithmen grenzt sich Minveo unverändert von fast allen anderen Anbietern ab.“ Soll heißen: Ein System soll historische Daten auswerten, daraus lernen und schnell auf plötzliche Ereignisse reagieren oder sie sogar vorhersehen. Und das klappt bisher wohl ziemlich gut.

Die Tester unterscheiden in der Studie zwischen qualitativer und quantitativer Analyse. Bei qualitativ geht es darum, wie breit die Produktpalette ist, wie dynamisch die Portfolios aufgebaut sind, wie der Robo seine Anleger einordnet und was das Ganze am Ende kostet. Hier schneiden Visualvest, Quirion, Bevestor, Evergreen, Liqid, Whitebox und Zeedin besonders gut ab.