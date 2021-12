Redaktion 18.03.2016 Lesedauer: 1 Minute

Mipim 2016 Wohin mit dem vielen Geld?

Viel Geld, wenig Angebot. Auf diese Kurzformel lässt sich die Situation auf dem Immobilienmarkt zusammenfassen. Bei der Mipim zeigt sich in bisher nicht gekannter Deutlichkeit, in welchem Ausmaß Mittel aus anderen Investmentbereichen in den Markt fließen.