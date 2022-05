Nachfolger von Mirko Kühne Berlin Direkt baut den Vorstand um

Der Versicherer Berlin Direkt, eine Tochter von Hansemerkur, holt Tobias Blodau in seinen Vorstand. Der Wirtschaftsmathematiker tritt die Nachfolge von Mirko Kühne an und soll hauptsächlich den Online- und Kooperationsvertrieb ausbauen. Seit 2009 ist Blodau für den Mutterkonzern tätig. 2012 wurde er Vorstand der HVP Hanse Vertriebspartner. Ab Ende 2021 leitete er zudem das Nachhaltigkeitsmanagement. All diese Aufgaben soll Blodau ab sofort in Personalunion ausüben.

Zudem soll Florian Meurs zum 1. Juli 2022 als neuer Geschäftsführer von BD24 Berlin Direkt Service und Personalbetrieb starten. In dieser Rolle leitet er dann die operativen Einheiten bei Berlin Direkt. Dazu gehören unter anderem der Kundenservice und die Schadenregulierung.