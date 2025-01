Mirko Ranno wechselt zu GAM Investments

Mirko Ranno wechselt Ende Januar in das Team von GAM Investments. Das hat DAS INVESTMENT exklusiv erfahren. Bei dem Schweizer Asset Manager wird der Vertriebs- und Produktspezialist im Bereich der Investment-Lösungen tätig sein.

Ranno kommt von der Hamburger Punica Invest, wo er seit der Gründung im Januar 2020 maßgeblich am Aufbau des Unternehmens beteiligt war. Als Product Specialist und Sales Manager war er dort unter anderem für den Hansagold-Fonds verantwortlich, dessen Volumen kürzlich die 500-Millionen-Euro-Marke überschritt. In seiner Position als Head of Digital verantwortete er zudem die digitale Transformation des Unternehmens.

Der gelernte Bankkaufmann bringt mehr als 15 Jahre Erfahrung in der Finanzbranche mit. Seine Karriere begann er 2008 bei der Deutschen Bank, wo er über zehn Jahre tätig war, zuletzt als Wertpapierspezialist im Private Banking. Vor seinem Wechsel zu Punica Invest arbeitete er bei einem Hamburger Family Office im Bereich Mandantenbetreuung.

Über GAM Investments

GAM Investments ist ein unabhängiger, globaler Asset Manager, mit Sitz in Zürich. Das verwaltete Vermögen beträgt aktuell etwa 20 Milliarden Euro. Das Unternehmen bietet aktive Anlagestrategien in den Bereichen diskretionäre und systematische Investments sowie Speziallösungen wie Cat-Bonds, Nachranganleihen und Mortgage Backed Securities an.