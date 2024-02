Am Montagabend gab es eine faustdicke Überraschung. Die Fondsgesellschaft Acatis wird den acht Milliarden Euro schweren Mischfonds Acatis Value Event künftig selbst managen. Acatis kündigte den Beratervertrag mit Gané zu Ende März. Grund sei die Auflage des Gané Global Balanced Fund Ende vergangenen Jahres. Dieser sei als ausgewogener Mischfonds defensiver als der flexible Acatis Value Event konzipiert und enthalte derzeit deutlich weniger Aktien. „Der neue Mischfonds ergibt zusammen mit dem ein Jahr zuvor aufgelegten Aktienfonds ein ähnliches Profil wie der Value Event. Auch Gané hat unseren Vertrieb genutzt, um eigene Produkte zu bewerben“, sagt Stefan Riße, Kapitalmarktstratege bei Acatis. Die Frankfurter verstanden das offenbar als Teil einer langfristig geplanten Abkoppelungsbewegung.

Führungswechsel beim Acatis Value Event Fonds: Sollten Anleger umdenken?

Verantwortlich für den Acatis Value Event Fonds ist nun Johannes Hesche, der bisher gemeinsam mit Hendrik Leber institutionelle Kundenmandate in Milliardenhöhe betreute. An der Anlagestrategie soll sich trotz des Wechsels nichts ändern.

Dennoch: Ein Wechsel des Fondsmanagers sollte für Anleger Anlass sein, ihr Engagement in dem betreffenden Fonds zu überprüfen. Es ist bekannt, dass viele Fonds nach einem Wechsel des Fondsmanagers aus verschiedenen Gründen mit Schwierigkeiten zu kämpfen haben. So sind neue Manager oft bestrebt, ihren eigenen Ansatz einzubringen, was nicht immer von Vorteil ist. Analysten von Rating-Agenturen wie Morningstar oder Scope haben nach einem Wechsel des Fondsmanagers häufig Qualitätsbedenken und stufen die betroffenen Fonds erst einmal herab.

Nachdem wir uns im ersten Teil unserer Klickstrecke im Bereich der ausgewogenen und defensiven Mischfonds nach Alternativen umgesehen haben, wenden wir uns nun den offensiveren Produkten zu. Auch hier gibt es einige Mischfonds, die dem Risikoprofil des Acatis Value Event Fonds entsprechen und hervorragende risikoadjustierte Renditen erzielen. Die besten Produkte stellen wir Ihnen auf den folgenden Seiten vor.

Zum Vergleich: Der Mischfonds von Acatis erzielte über fünf Jahre ein Plus von 44 Prozent und über zehn Jahre von 91 Prozent. Der maximale Verlust über die Laufzeit betrug 25 Prozent bei einer Volatilität von 12,14 über fünf und 9,49 Prozent über zehn Jahre.