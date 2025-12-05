Vor 75 Jahren wurde der erste Fonds in Deutschland aufgelegt – ein ausgewogener Mischfonds. Wir haben geschaut, wie diese Kategorie mit Fokus Europa über 20 Jahre performt hat.

Wie haben sich ausgewogene Mischfonds mit dem Schwerpunkt Europa/Euroland über 20 Jahre entwickelt? Wir zeigen die zehn besten in unserer Klickstrecke.

Denkt man an den ersten Investmentfonds, der in Deutschland aufgelegt wurde, so würden wohl die meisten vermuten, dass es sich um einen Aktienfonds handeln müsste. Dem ist aber nicht so, der erste hierzulande zugelassene Fonds war ein Mischfonds.

Am 18. August 1950 lancierte die damalige ADIG (Allgemeine Deutsche Investment Gesellschaft) den Fondra („Fonds für deutsche Renten und Aktien“). Einen Mischfonds, den es heute noch gibt. Der erste Aktienfonds wurde erst ein paar Monate später aufgelegt. Die ADIG ging im Laufe der Zeit in der Cominvest und final in der Allianz Global Investors auf.

Ab den 90ern rückten Mischfonds in den Vordergrund

Lange Zeit haben Mischfonds eine Nebenrolle gespielt, es wurde lieber separat in Aktien- und in Rentenfonds investiert als direkt in ein gemischtes Instrument. Erst mit dem Fondsboom in den beziehungsweise ab den 90er Jahren rückten Mischfonds mehr in den Vordergrund, da einerseits die Wertpapieraffinität in der Bevölkerung zunahm und andererseits der Wunsch nach strukturierten Anlageprodukten, die in mehr als ein Asset investieren, vorhanden war.

Insbesondere in und nach Aktienmarktkrisen war der Wunsch der Anleger in etwas ruhigeres zu investieren stets groß, sodass die Anzahl der Produkte und die daran investierten Gelder auf dem Vormarsch waren. Gerade nach der Finanzmarktkrise und der danach folgenden Niedrig- beziehungsweise Nullzinsphase floss viel Geld in die gemischten Vehikel.

Mischfonds etliche Jahre Publikumsfonds-Lieblinge

Als die geplante Abgeltungssteuer 2009 absehbar war, wurden zahlreiche neue Produkte lanciert, die als Vermögensverwaltung des kleinen Mannes tituliert wurden und Begriffe wie „vermögensverwaltender Mischfonds“ entstanden. In etlichen Jahren dominierten Mischfonds die Nettomittelzuflüsse bei Publikumsfonds.

Die Investition in die beiden Assets Aktien und Renten sorgte für kontinuierliche Ergebnisse bei moderaten Schwankungen, da sich die Entwicklung der beiden Segmente gut ausgeglichen hat. Mit dem Jahr 2022 kam es aber zu einer Wende: beide Segmente haben stark verloren und somit mussten auch viele konservative oder ausgewogene Mischfonds massiv an Wert abgeben.

Wir haben uns in der heutigen Klickliste analog zum Fondra die ausgewogenen Mischfonds mit dem Schwerpunkt Europa und Euroland angeschaut und die erfolgreichsten Fonds der letzten 20 Jahre ermittelt. Und ja, auch der Fondra hat es in die Top Ten geschafft.