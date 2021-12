Mischfonds: DAS INVESTMENT präsentiert Korrelationstabelle

Anleger beurteilen die Fonds meist anhand ihrer Performance und des Einzelrisikos. Genauso wichtig ist aber das Gesamtrisiko eines Portfolios. Die vom Arnsberger Analysehaus MMD errechneten Korrelationen zwischen den Mischfonds geben daher Aufschluss darüber, welche Fonds-Kombinationen das Gesamtrisiko eines Portfolios verringern können. Korrelation

Aus der Korrelations-Analyse lässt sich ablesen, ob ein linearer Zusammenhang zwischen zwei Fonds besteht und wie hoch der Gleichlauf der monatlichen Performance ist. Der Wert kann zwischen -1 und +1 liegen. Eine positive Korrelation liegt vor, wenn hohe Performance-Werte des einen Fonds mit hohen des anderen Fonds einhergehen.



Von einer negativen Korrelation hingegen spricht man, wenn hohe Werte mit niedrigen Werten korrespondieren. Grundsätzlich kann durch Kombination zweier – für sich betrachtet – risikoreicher Wertpapiere mit gegenläufigen Schwankungen (geringer bis negativer Korrelation), ein Portfolio mit insgesamt geringem Risiko erstellt werden.



Berechnungshinweise

Vorliegend wird die Korrelation auf Basis von Monatsrenditen zweier Fonds gemessen. Der maximale Zeitraum beträgt zehn Jahre und damit 120 Datenpunkte pro Fonds. Haben zwei Fonds unterschiedlich lange Historien, so wird die Korrelation auf Basis der kürzeren Historie bestimmt.



Die Korrelation von Fonds A (96 Datenpunkte = acht Jahre) und Fonds B (60 Datenpunkte = fünf Jahre) wird also auf Basis der letzten 60 Datenpaare bestimmt. Die Aussagekraft der Korrelation nimmt mit der Anzahl der Datenpaare zu. In der Korrelationsmatrix kann die Anzahl der vorhandenen Datenreihen (Monate) pro Fonds abgelesen werden. Damit ist zusätzlich eine Aussage über die Güte der betreffenden Korrelation möglich.



