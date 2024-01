Die Aschaffenburger Fondsboutique Gané hat einen neuen Mischfonds aufgelegt: Der Gané Global Balanced Fund erweitert die bisherige Fondspalette des Unternehmens und setzt dabei auf einen defensiven Ansatz. Der neue Fonds kann als vorsichtigere Variante des erfolgreichen Flaggschiff-Fonds Acatis Value Event Fonds (7,62 Milliarden Assets under Management, Stand: 19. Januar 2024) gesehen werden.

Dementsprechend orientiert sich der neue Fonds ebenfalls an der sogenannten „Value-Event-Philosophie“ des Hauses, nimmt jedoch eine defensivere Positionierung im Markt ein. „Da sich unser Investmentansatz nicht unterscheidet, finden sich natürlich sehr viele Titel in beiden Fonds. Aber klar, das kleinere Volumen im Gané Global Balanced Fund bietet sowohl bei Aktien als auch bei Anleihen ein größeres Anlageuniversum, das wir aktiv nutzen möchten“ erklärt Uwe Rathausky gegenüber „Fundview“.

Mit einer geplanten Aktienquote von 25 bis 50 Prozent will der Gané Global Balanced Fund das Risiko gegenüber traditionellen Investments verringern. Derzeit liegt die Aktienquote bei 23 Prozent.

Der Mischfonds investiert derzeit vor allem in kurzlaufende Staatsanleihen höchster Bonität und jederzeit verfügbare Bankguthaben. Die Durchschnittsrendite des Fonds soll bei 4 Prozent liegen.

Mit dem Gané Global Balanced Fund richtet sich die Aschaffenburger Fonds-Boutique somit an Anleger, die ein geringeres Risiko bei zugleich soliden Renditechancen suchen.

Gané auf der Erfolgsspur

Der Acatis Value Event, gemanagt von Henrik Muhle und Uwe Rathausky, gehört zu den Anleger-Lieblingen unter den Mischfonds. Das zeigt nicht nur das verwaltete Vermögen von mehr als 7 Milliarden Euro. Auch in der Analyse von 600.000 Depots durch Fondsnet zeigte sich, dass der Mischfonds eines der beliebtesten Investmentprodukte der Deutschen ist. Welche fünf Alternativen Kunden mit dem Acatis Value Event Fonds noch im Depot haben, können Sie hier nachlesen.