Auch Mischfonds, die flexibel investieren, profitieren von der Edelmetall-Rally. Wir zeigen die zehn Strategien mit dem höchsten Anteil an Goldminenaktien im Portfolio.

An Edelmetall kommen Anleger auch in diesem Jahr nicht vorbei. Die Performance-Ranglisten werden von Fonds dominiert, die Gold beziehungsweise Goldminenaktien allokieren. Und der Bullenmarkt soll noch einige Zeit anhalten, wenn man den Prognosen verschiedener Experten Glauben schenkt. Das Momentum spricht jedenfalls weiterhin für ein Investment in Goldminen. Aber auch andere Edelmetalle wie Platin erleben einen hohen Preisanstieg.

Auch die Defensive profitiert

Doch nicht nur reine Goldminen- und Edelmetall-Aktienfonds profitieren von der Gold- und Edelmetall-Hausse. Denn auch einige globale Mischfonds, die das Portfolio flexibel zwischen Assetklassen, Regionen und Sektoren anpassen können, haben Gold beziehungsweise Edelmetalle für sich als Performancetreiber und Portfoliobausteine entdeckt. Je höher der Edelmetallanteil, desto größer war in den vergangenen Monaten die Chance, durch eine besonders starke Performance glänzen zu können.

Wir haben analysiert, bei welchen Fonds aus der Kategorie der flexiblen Mischfonds das Edelmetall-Exposure am höchsten ist. Darunter sind auch Fonds, die nicht nur temporär in Edelmetalle investieren, sondern grundsätzlich ihren Fokus darauf legen. Die Fondsauswahl der Vergleichsgruppe „Mischfonds Flexibel EUR“ stammt aus der Morningstar-Datenbank. Wichtig: Ein Exposure in physischen Edelmetallen wurde bei der Fondsauswahl nicht berücksichtigt.

Auf den folgenden Seiten finden Sie die zehn flexiblen Mischfonds mit dem höchsten Anteil an Goldminen- und Edelmetallaktien – sortiert nach der Gewichtung der Goldminen-Aktien im Portfolio.