Mischfonds im Mediengewitter Nicht nur kritisieren – auch erklären

Wie neueste Zahlen des Branchenverbandes BVI zeigen, befinden wir uns bei den Mittelzuflüssen in Publikums- und Spezialfonds in einem Rekordjahr. Vor allem Mischfonds verzeichnen hohe Zuflüsse. Dieses ist nicht weiter verwunderlich – suchen doch Anleger im aktuellen Niedrigzinsumfeld händeringend nach Alternativen zu Sparbuch und Festgeld., die sich als Warner vor dem Einsatz von Mischfonds verstehen. Die vergangenen Monate lieferten ihnen dabei reichlich Munition: In Tageszeitungen wie dem Handelsblatt oder der Welt sowie in diversen Fachmagazinen konnte ich zahlreiche Artikel zu den eingetretenen Verlusten bei Mischfonds und vermögensverwaltenden Fonds lesen.An dieser Stelle möchte – und muss – ich mich abermals wiederholen:Auch ihre Portfolios reagieren auf Kapitalmarktentwicklungen, und zwar grundsätzlich in beide Richtungen. Die Fondsmanager verstehen sich als aktive Risikomanager, um Verluste zu begrenzen. Dies ist aber immer im größeren Kontext zu bewerten. So haben einige Vermögensverwalter in die Abwärtsphasen im August hineingekauft und auf diese Weise ihre Liquidität verringert. Ob es also korrekt ist, jetzt fehlende Absicherungen zu kritisieren, oder ob es nicht doch besser wäre, die getroffenen Entscheidungen der Vermögensverwalter auf einen längerfristigen Horizont zu bewerten, überlasse ich Ihnen.Worauf ich zudem aufmerksam machen möchte, ist die nun in vielen Medien fehlende Gegenüberstellung mit passiven Strategien und deren jüngste Wertentwicklung, die in Aufschwungsphasen so gern als Gegenposition zu den aktiven Mischfonds genannt wird. Gern präsentiere ich hier einen Auszug offensiver Fonds auf ETF-Basis im Vergleich zum MMD-Index Offensiv und zu einigen repräsentativen Aktienindizes:Sondern darum, deutlich zu machen, dass den Vorteilen dieser Produkte – insbesondere die geringeren Kosten – auch Nachteile gegenüberstehen, nämlich höhere Schwankungen und die größeren Verluste in Abwärtsphasen. Für den Anleger, der sich dessen bewusst ist, sind diese Produkte sicherlich zur Streuung über „Assets, Köpfe und Stile" eine gute Beimischung.Leider wird in der Berichterstattung nur kritisiert, dass die vermögensverwaltenden Fonds nicht oder zu wenig abgesichert haben, die Verluste zu hoch sind, dass die Fonds keine Wunder bewirken und nicht das Allheilmittel sind.Aber das kann dann in einem anderen Artikel ausgeführt werden, in dem man sich über die nicht erklärbaren Gründe wundert, warum der Anleger so investiert, wie er es tut...Ich wünsche Ihnen viel Erfolg bei Ihren Anlageentscheidungen.Ihr Klaus-Dieter Erdmann