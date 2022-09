Mischfonds in Anlegerportfolios Wie lässt sich ein Mischfonds in ein ausgewogenes Portfolio integrieren?

Angesichts der Unsicherheit an den Märkten wissen viele Finanzexperten nicht, welche Richtung sie einschlagen sollten. Sowohl den Aktien- als auch den Anleihemärkten fällt es schwer, im aktuellen Umfeld Fuß zu fassen, da die Inflations- und Wachstumsängste durch die anhaltende Ungewissheit rund um den Krieg in der Ukraine noch verschärft werden. Bei unseren jüngsten Gesprächen haben wir festgestellt, dass eine wachsende Zahl von Anlegern daran interessiert ist, die Rolle und den beabsichtigten Einsatz von Mischfonds in Anlageportfolios zu erörtern.

Wenn es um die Allokation in Mischfonds geht, lautet die häufigste Frage: „Wie setze ich einen Mischfonds in einem Portfolio ein?“.

Die Verwendung von Mischfonds in Portfolios hat je nach ihrer Funktion verschiedene Vorteile:

Einfache, kostengünstige Diversifizierung: Durch eine einzige Anlage erhalten Investoren Zugang zu Engagements in verschiedenen Anlageklassen, Anlagestilen und Märkten. Der Aufbau eines derart breit gestreuten Portfolios aus Einzelanlagen kann mit erheblichen Kosten verbunden sein.

Effiziente Lösung aus einer Hand: Durch eine Kernallokation in einem oder mehreren Mischfonds gewinnen Anleger viel Zeit, um sich auf Bereiche ihres Portfolios mit einem möglicherweise größeren Alpha-Potenzial zu konzentrieren, wie alternative Anlagen, konzentrierte Sektoren usw.

Beständigkeit: Anleger können die Kernallokation ihrer Anlagen zuversichtlicher beurteilen, da sie dank ihrer Anpassungsfähigkeit in der Lage ist, unterschiedliche Marktbedingungen zu bewältigen.

