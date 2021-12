Mischfonds MainFirst Absolute Return Multi Asset „Wir halten Aktien für die attraktivste Anlageklasse“

Die Digitalisierung wirkt sich auf viele Bereiche der Wirtschaft aus, erklärt Adrian Daniel, Manager des MainFirst Absolute Return Multi Asset Fund. Allgemein bekannt ist, dass Online-Händler wie Amazon von einer Veränderung des Konsumverhaltens hin zum Internet profitieren. Es gibt aber noch weitergehende Entwicklungen, die absehbar sind: Beispielsweise führt die häufige Nutzung von Smartphones oder Tablets schon in jungen Jahren zu einer höheren Brillennachfrage. „Studien zeigen, dass in entwickelten Ländern der Anteil von Kindern, die eine Brille benötigen, dynamisch wächst“, so Daniel. Im Portfolio setzt er daher auf den französischen Brillenhersteller Essilor.Solche langfristigen Anlagethemen spielen bei der Titelauswahl für den Mischfonds mit Absolute-Return-Ansatz eine zentrale Rolle. „Im Kernportfolio wollen wir uns vom Auf und Ab der Wirtschaft abkoppeln und langfristig gut investiert sein“, erklärt Daniel. Das Fondsvermögen legt er in eine Mischung aus unterschiedlichen Anlageklassen an, wobei die Aktienquote auf 50 Prozent beschränkt ist. Staats- und Unternehmensanleihen hoher Qualität tragen zum laufenden Ertrag bei.