Bilanz über 20 Jahre Diese Mischfonds sind ihr Geld wert

Trotz einiger Unsicherheiten wie der Eurokrise, dem Brexit und der Corona-Pandemie kletterten die Aktienmärkte über Jahre hinweg unentwegt nach oben. Anleger konnten mit der Buy-and-Hold-Strategie nicht viel falsch machen. Allerdings änderte sich die Lage mit dem Ende des billigen Geldes. Im Jahr 2022 verzeichneten die Aktien- und Anleihemärkte weltweit herbe Verluste. Die Corona-Krise und der Ukraine-Konflikt belasteten zusätzlich, während die Inflation infolge sprunghaft gestiegener Energiepreise anstieg. Die Notenbanken reagierten darauf mit einer Serie von Zinserhöhungen. Rasch steigende Zinsen sind Gift für die Aktienmärkte. Für Unternehmen wird es teurer sich zu refinanzieren. Insbesondere Techwerte, welche auf Fremdkapital angewiesen sind, reagieren äußerst sensibel auf Änderungen des Zinsniveaus.

Experten warnen: Die kommenden Monate bleiben schwierig

Obwohl es in den vergangenen Wochen einige überraschend positive Entwicklungen gab, wie die schnelle Öffnung in China, die Schwäche des Dollars und die sinkenden Inflationsaussichten, erwarten viele Experten, dass die kommenden Monate schwierig bleiben. Börsenurgestein Jens Erhardt warnt: „Meiner Meinung nach kaschiert das alles nur kurzfristig das Faktum, dass die Notenbanken deutlich stärker bremsen werden, als die Märkte denken. Und das dürfte dann zu sinkenden Kursen führen.“ Der Hedgefonds-Investor Michael Burry äußerte sich auf Twitter kurz und bündig zur aktuellen Aktienmarktrally, indem er seinen Anhängern Anfang des Monats einfach ein „Sell“ postete.

Nach dem Börsencrash im vergangenen Jahr sind viele Privatanleger verunsichert und legen Anlageentscheidungen wieder vermehrt in die Hände von Geldprofis. Die aktuellen Absatzzahlen des Bundesverbands Investment und Asset Management (BVI) bestätigen diese Entwicklung. Obwohl das von der Investmentfondsbranche verwaltete Vermögen im Jahr 2022 von 4,3 auf 3,8 Billionen Euro gesunken ist, waren Mischfonds mit einem Zuwachs von fast 13 Milliarden Euro die beliebteste Fondskategorie.

Aktienchancen nutzen und Verluste abfedern

Aktien, Anleihen, Cash, teilweise Gold, Rohstoffe und Immobilien – Manager von Mischfonds haben erhebliche Freiheiten. Jedoch erfordert die Zusammenstellung eines solchen Portfolios auch besondere Expertise. Derzeit stellt der Kapitalmarkt auch für Mischfondsmanager eine besondere Herausforderung dar. Die Aktienmärkte sind gefallen, gleichzeitig verzeichneten viele Mischfonds auf der Anleiheseite Verluste. Ein Desaster für Portfolios, die traditionell ihr Risiko durch die Balance von Aktien und Anleihen steuern. Doch welche Fonds sind den Herausforderungen der Märkte am besten gewachsen? Schließlich eignen sich gerade Mischfonds besonders für langfristig orientierte Anleger, insbesondere für den Aufbau der Altersvorsorge. Daher sind die Ergebnisse über lange Zeiträume besonders relevant.

Die Macht der Diversifikation

Gute Manager vereinen die Renditechancen von Aktien, profitieren wenn diese steigen und federn Risiken in Verlustjahren im besten Fall geschickt ab. In den vergangenen Jahren haben erweiterte Multi-Asset-Strategien erstaunliche Erfolge erzielt. Diese Strategien kombinieren verschiedene Anlageklassen wie Aktien, Anleihen, Gold, Rohstoffe, Immobilien sowie alternative Assets. Oftmals kann über Derivate auch auf fallende Kurse gesetzt werden. Erfolgreiche Vertreter sind beispielsweise der Quantex Multi-Asset Fund oder der Incrementum All Seasons Fund, die jedoch noch nicht die erforderliche Historie für dieses Ranking aufweisen. Eine Ranking mit den besten Mischfonds der vergangenen drei Jahre findest du hier!

Wir haben uns im gesamten Mischfonds-Universum über alle Kategorien und Regionen hinweg nach den erfolgreichsten Produkten umgesehen. Ausschlaggebend für den Sieg war die Wertentwicklung über 20 Jahre. Sehr defensiv ausgerichtete Fonds mit hohen Anleihequoten haben aufgrund ihrer Anlagestrategie naturgemäß weniger gut abgeschnitten. Für Anleger, die Mischfonds als Teil ihrer Altersvorsorge betrachten, empfiehlt es sich sowieso, Portfolios mit einem hohen Aktienanteil zu bevorzugen.

Der beste Mischfonds im Ranking ist trotz seiner Top-Performance in Deutschland ein eher unbeschriebenes Blatt, zeigt allerdings der Konkurrenz, was an Rendite mit einem Mischfonds möglich ist. Er schafft mit seiner flexiblen Ausrichtung über 20 Jahre ein jährliches Plus von fast 10 Prozent pro Jahr (550 Prozent insgesamt). Die schlechtesten Multi-Asset-Fonds schafften hingegen nur kümmerliche Wertzuwächse. So wird der Name des Deka-Struktur Wachstum seinem vorgegebenen Ziel alles andere als gerecht. Mit einem Gesamtplus von nur 23 Prozent kann von Geldwachstum keine Rede sein. Welcher Mischfonds das Rennen gewinnt und welche Portfolios einen näheren Blick wert sind, das erfahrt ihr in der nachfolgenden Klickstrecke!