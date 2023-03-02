Bilanz über 20 Jahre Diese Mischfonds sind ihr Geld wert

Mal dümpeln Anleihen im Tief, mal notieren Aktien auf Rekordhoch. Mischfonds versprechen zu jeder Zeit den perfekten Mix parat zu haben. Doch nur wenige Geldprofis schaffen es langfristig zu überzeugen. DAS INVESTMENT zeigt, welche Fonds sich wirklich lohnen.

Top-20 Ranking: Manager von Mischfonds haben die Möglichkeit, aus einer Vielzahl von Anlageklassen zu wählen und das Portfolio entsprechend den Marktbedingungen optimal auszurichten.

Trotz einiger Unsicherheiten wie Eurokrise, Brexit und Corona-Pandemie kletterten die Aktienmärkte über Jahre hinweg stetig nach oben. Mit einer Buy-and-Hold-Strategie konnten Anleger nicht viel falsch machen. Doch mit dem Ende des billigen Geldes wendete sich das Blatt. Im Jahr 2022 verzeichneten die Aktien- und Anleihenmärkte weltweit herbe Verluste. Die Corona-Krise und der Ukraine-Konflikt belasteten zusätzlich, während die Inflation aufgrund stark gestiegener Energiepreise anzog. Die Notenbanken reagierten mit einer Serie von Zinserhöhungen. Rasch steigende Zinsen sind Gift für die Aktienmärkte. Für Unternehmen wird die Refinanzierung teurer. Insbesondere Technologiewerte, die auf Fremdkapital angewiesen sind, reagieren sehr sensibel auf Veränderungen des Zinsniveaus.

Experten warnen: Die kommenden Monate bleiben schwierig

Obwohl es in den vergangenen Wochen einige überraschend positive Entwicklungen gab, wie die rasche Öffnung in China, die Dollarschwäche und die sinkenden Inflationsaussichten, rechnen viele Experten damit, dass die kommenden Monate schwierig bleiben. Börsenexperte Jens Erhardt warnt: „Meiner Meinung nach täuscht das alles nur kurzfristig darüber hinweg, dass die Notenbanken deutlich stärker bremsen werden, als es die Märkte einpreisen. Und das dürfte dann zu fallenden Kursen führen.“ Der Hedgefonds-Investor Michael Burry äußerte sich auf Twitter kurz und bündig zur aktuellen Aktienmarktrally, indem er seinen Followern Anfang des Monats einfach ein „Sell“ postete.

Nach dem Börsencrash im vergangenen Jahr sind viele Privatanleger verunsichert und legen ihre Anlageentscheidungen wieder vermehrt in die Hände von Finanzprofis. Die aktuellen Absatzzahlen des Bundesverbandes Investment und Asset Management (BVI) bestätigen diese Entwicklung. Obwohl das von der Fondsbranche verwaltete Vermögen von 4,3 auf 3,8 Billionen Euro zurückging, waren Mischfonds mit einem Plus von fast 13 Milliarden Euro die beliebteste Fondskategorie.

Aktienchancen nutzen und Verluste abfedern

Aktien, Anleihen, Cash, teilweise Gold, Rohstoffe und Immobilien - die Manager von Mischfonds haben viele Freiheiten. Allerdings erfordert die Zusammenstellung eines solchen Portfolios auch besondere Expertise. Derzeit stellt der Kapitalmarkt auch für Mischfondsmanager eine besondere Herausforderung dar. Die Aktienmärkte sind auf Talfahrt, gleichzeitig mussten viele Mischfonds auf der Anleihenseite Verluste hinnehmen. Ein Desaster für Portfolios, die ihr Risiko traditionell durch ein ausgewogenes Verhältnis von Aktien und Anleihen steuern. Doch welche Fonds meistern die Herausforderungen der Märkte am besten? Schließlich eignen sich gerade Mischfonds besonders für langfristig orientierte Anleger, insbesondere für den Aufbau einer Altersvorsorge. Daher sind die Ergebnisse über lange Zeiträume besonders relevant.

Die Macht der Diversifikation

Gute Manager kombinieren die Renditechancen von Aktien, profitieren von steigenden Kursen und federn die Risiken in Verlustjahren im besten Fall geschickt ab. In den vergangenen Jahren haben erweiterte Multi-Asset-Strategien erstaunliche Erfolge erzielt. Diese Strategien kombinieren verschiedene Anlageklassen wie Aktien, Anleihen, Gold, Rohstoffe, Immobilien sowie alternative Anlagen. Häufig wird über Derivate auch auf fallende Kurse gesetzt. Erfolgreiche Vertreter sind beispielsweise der Quantex Multi-Asset Fund oder der Incrementum All Seasons Fund, die allerdings noch nicht über die für dieses Ranking erforderliche Historie verfügen. Ein Ranking mit den besten Mischfonds der letzten drei Jahre findest du hier!

Wir haben im gesamten Mischfondsuniversum über alle Kategorien und Regionen hinweg nach den erfolgreichsten Produkten gesucht. Entscheidend für den Sieg war die Wertentwicklung über 20 Jahre. Sehr defensive Fonds mit hohen Anleihequoten schnitten aufgrund ihrer Anlagestrategie naturgemäß schlechter ab. Anleger, die Mischfonds als Teil ihrer Altersvorsorge betrachten, sollten ohnehin Portfolios mit einem hohen Aktienanteil bevorzugen.

Der beste Mischfonds im Ranking ist trotz seiner Top-Performance in Deutschland ein eher unbeschriebenes Blatt, zeigt aber der Konkurrenz, was mit einem Mischfonds an Rendite möglich ist. Mit seiner flexiblen Ausrichtung schafft er über 20 Jahre ein jährliches Plus von fast 10 Prozent pro Jahr (insgesamt 550 Prozent). Die schlechtesten Multi-Asset-Fonds schafften dagegen nur magere Wertzuwächse. Damit wird der Deka-Struktur Wachstum seinem Namen alles andere als gerecht. Bei einem Gesamtplus von nur 23 Prozent kann von Wachstum keine Rede sein. Welcher Mischfonds das Rennen gemacht hat und welche Portfolios einen genaueren Blick wert sind, erfährst du in der Klickstrecke!